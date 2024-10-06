Evde Bakım Maaşında Yeni Gelişme: Zamlı Ödemeler İçin Tarih Verildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evde bakım maaşına yapacağı zam ve zamlı ödemelerin hesaplara ne zaman yatacağına dair detaylar vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Evde bakım maaşındaki artışla ilgili yapılan hesaplamalara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ekim ayı ödemelerini 15 Ekim civarında gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu durumda, 9.077 TL tutarındaki evde bakım maaşı, bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Ekim, kasım ve aralık aylarında aynı tutarın ödenmesi planlanıyor.
MEMUR MAAŞLARININ ETKİSİ BEKLENİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, son üç aylık enflasyon oranı yüzde 8,92 olarak belirlenmişti. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranlarının yükselmesi bekleniyor ve bu durum, 2025 yılının başında memur maaşlarına yansıyacak zamların belirlenmesinde etkili olacak.
YÜZDE 15 ZAM
Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte, memur maaşlarında beklenen artış oranının yüzde 10 ile 15 arasında olması tahmin ediliyor. Eğer bu oran gerçekleşirse, evde bakım maaşının da 10.000 TL seviyesine yükselebileceği düşünülüyor. Zamlı ödemelerin, 2025 yılı temmuz ayına kadar hak sahibi vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.