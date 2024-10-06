Evde Bakım Maaşında Yeni Gelişme: Zamlı Ödemeler İçin Tarih Verildi

YÜZDE 15 ZAM

Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte, memur maaşlarında beklenen artış oranının yüzde 10 ile 15 arasında olması tahmin ediliyor. Eğer bu oran gerçekleşirse, evde bakım maaşının da 10.000 TL seviyesine yükselebileceği düşünülüyor. Zamlı ödemelerin, 2025 yılı temmuz ayına kadar hak sahibi vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.