Evde Bakım Maaşı Yatırıldı mı? Zamlı Ödemeler Ne Zaman Yatacak?
Kasım ayının gelmesiyle birlikte, evde bakım aylıklarının hangi illerde yatırıldığı merak edilmeye başlandı. Peki evde bakım maaşının zamlı ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek? Evde bakım maaşının zamlı ödemeleri ne kadar oldu? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler, Kasım 2024 itibarıyla da dikkatle takip ediliyor. Peki, Kasım ayı evde bakım maaşları hangi illerde yatırıldı ve ödemeler ne zaman yapılacak? İşte Kasım 2024 için evde bakım maaşı ödemelerinin yapıldığı illerin listesi…
KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Kasım ayı itibarıyla evde bakım maaşlarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağı konusu, destekten yararlanan kişiler için büyük önem taşıyor. Bakanlık, belirli bir tutarı ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına her ay düzenli olarak yatırıyor. Güncel olarak, ödemelerin yatırıldığı iller ve ödeme miktarları da sıkça sorgulanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI KASIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15’inden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlıyor. Kişiler, maaşlarının durumunu e-Devlet üzerinden sorgulayarak öğrenebilirler.
EVDE BAKIM ZAMLI MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına yapılan son zammın ardından, evde bakım yardımı da benzer oranda artırıldı. Enflasyon oranına göre memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında yapılan zamla birlikte, evde bakım maaşı da 7.608 liradan 9.077 liraya yükseldi.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
Evde bakım aylığı alanlar, maaşlarının durumunu SMS ile sorgulayabilirler. Ziraat Katılım Bankası müşterileri, cep telefonlarının mesaj kısmına "BAKIYE" yazıp 4747’ye göndererek bakiye sorgulaması yapabilirler. Bu işlem için operatör tarafından SMS ücreti kesilmektedir.
E-DEVLET'TEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı sorgulaması, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca yapılabiliyor. Sisteme giriş yaparak "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" bölümünden, ödeme durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Bu özellik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinde yer almaktadır.
EVDE BAKIM BAŞVURUSU İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?
Evde bakım maaşı alabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir:
-Ailenin gelir durumu uygun olmalıdır.
-Bakıma muhtaçlık şartı sağlanmalıdır.
-Ağır engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporu gereklidir.
Başvuru yapacak olanlar, engelli vatandaşların ikamet ettiği bölgedeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler. Başvuruda hane halkının toplam net gelirine göre değerlendirme yapılmaktadır.