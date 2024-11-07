Evde Bakım Maaşı Yatırıldı mı? Zamlı Ödemeler Ne Zaman Yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler, Kasım 2024 itibarıyla da dikkatle takip ediliyor. Peki, Kasım ayı evde bakım maaşları hangi illerde yatırıldı ve ödemeler ne zaman yapılacak? İşte Kasım 2024 için evde bakım maaşı ödemelerinin yapıldığı illerin listesi…