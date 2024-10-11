Evde Bakım Maaşı Yatırıldı Mı? O İllerde Yaşayanlar Dikkat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylere ve ailelerine sağlanan evde bakım maaşı, e-Devlet üzerinden ya da SMS yoluyla sorgulanabiliyor. Peki, 2024 Ekim ayı evde bakım parası ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

Evde bakım maaşı ödemeleri her ay belirli tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Ekim ayı ödemeleri ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmasa da, genellikle ayın ortalarında bu ödemelerin gerçekleştiği biliniyor. Hak sahipleri, ödeme bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.