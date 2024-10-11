Evde Bakım Maaşı Yatırıldı Mı? O İllerde Yaşayanlar Dikkat
Ekim ayının ortalarına yaklaşırken, evde bakım maaşı ödemeleri hak sahipleri tarafından merakla takip ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylere ve ailelerine sağlanan evde bakım maaşı, e-Devlet üzerinden ya da SMS yoluyla sorgulanabiliyor. Peki, 2024 Ekim ayı evde bakım parası ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...
Evde bakım maaşı ödemeleri her ay belirli tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Ekim ayı ödemeleri ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmasa da, genellikle ayın ortalarında bu ödemelerin gerçekleştiği biliniyor. Hak sahipleri, ödeme bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?
Evde bakım maaşından yararlanmak için belirli kriterler bulunuyor. 18 yaşından büyükler için engelli sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" veya "tam bağımlı" ifadelerinden birinin yer alması gerekiyor. 18 yaşından küçükler için ise raporda "çok ileri düzeyde özel gereksinim" ya da "özel koşul gereksinimi" gibi ifadelerin yer alması şart koşuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremeyecek durumda olduğuna karar verilirse, evde bakım yardımı başlatılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
Evde bakım maaşı ödemeleri, e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebiliyor. Ayrıca, SMS ile sorgulama yapmak isteyenler, "BAKIYE" yazıp 4747'ye mesaj göndererek bakiye bilgilerini kontrol edebiliyor.