Evde Bakım Maaşı Mart Ayında Ne Zaman Yatacak? İşte Güncel Liste
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı, Mart ayında da hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayında yapılan zam sonrası artan ödemelerin hangi illerde hesaplara yatırıldığı merak konusu olurken, güncel ödeme takvimiyle ilgili gelişmeler yakından izleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı illerde gerçekleştiriliyor. Mart ayı ödemelerinin de 15 Mart itibarıyla başlaması bekleniyor. Ancak, bakanlık tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödemelerle ilgili güncel duyurular geldikçe paylaşılacak.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA YÖNTEMLERİ
Evde bakım maaşını alan vatandaşlar, ödeme durumlarını farklı yöntemlerle sorgulayabilirler.
SMS İLE SORGULAMA
Ziraat Katılım Bankası üzerinden ödeme alan hak sahipleri, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazarak 4747’ye SMS gönderebilirler. Bu işlem, operatör tarafından ücretlendirilir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA
e-Devlet sisteminde yer alan "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden ödeme bilgilerine ulaşılabiliyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. Bu hizmet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunuyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için belirlenen üç temel kriter bulunuyor:
Gelir durumu: Hane halkının kişi başına düşen gelirinin belirlenen sınırın altında olması gerekiyor.
Bakıma muhtaçlık durumu: Günlük yaşam aktivitelerini tek başına yerine getiremeyecek durumda olunması gerekiyor.
Sağlık raporu: Engelli bireyin "Ağır Engelli" olduğunu belirten sağlık kurulu raporuna sahip olması şart.
Başvuru işlemleri, engelli bireyin ikamet ettiği il veya ilçedeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da İlçe Müdürlüğü üzerinden gerçekleştiriliyor.