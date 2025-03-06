Evde Bakım Maaşı Mart Ayında Ne Zaman Yatacak? İşte Güncel Liste

Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı illerde gerçekleştiriliyor. Mart ayı ödemelerinin de 15 Mart itibarıyla başlaması bekleniyor. Ancak, bakanlık tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödemelerle ilgili güncel duyurular geldikçe paylaşılacak.