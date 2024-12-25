Evde Bakım Maaşı, Engelli Aylıkları… Memur Zammı Destek Ödemelerini de Artıracak! Asgari Ücretin 3’te 2’si Şartı ile Veriliyor

Memur zammı ile birçok ödeme kalemi yeni yılda zamlanacak. Evde bakım maaşı, engelli aylıkları, 65 yaş aylığı gibi ödemeleri de aynı oranda artıracak. Temmuz 2024’te memur zammı ile yüzde 19,31 oranında artan ödemelerde yeni tablo ise ortaya çıktı. İşte detaylar…

MEMUR İÇİN 5 AYLIK RAKAM YÜZDE 10,40

Açıklanan 5 aylık enflasyon ile memur maaş zammı yüzde 10,40 olarak kesinleşti. Yılın son enflasyon verisi ise 3 Ocak Cuma saat 10.00’da TÜİK tarafından duyurulacak. Böylece emeklisinden memuruna her kesimin geliri bir kez daha artacak.

MERKEZ BANKASI’NDAN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI TAHMİNİ

Milyonlar zam oranı için hesap makinesini eline almış tüm ihtimalleri gözden geçirirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) enflasyon rakamları için ipucu geldi. Bankanın açıkladığı verilere göre yüzde 6 toplu sözleşme zammı dahil 6 aylık memur enflasyon farkının yüzde 13,31’e ulaşması bekleniyor.

Böylece memur maaşı zammı ile SED ödemeleri, 65 yaş aylığı, evde bakım parası gibi ödemeler Ocak ayında yeniden belirlenecek.

ENGELLİ MAAŞLARINA MEMUR ZAMMI AYARI

Şu an engelli aylığı engel oranı yüzde 40-69 arası olana 3.338 TL, yüzde 70 ve üzeri olana 5.007 lira olarak uygulanıyor.

Yüzde 12,31’lik zam sonrasında bu ödemelerin de sırasıyla 3.749 ve 5.263 TL’ye çıkması bekleniyor.

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına yapılan desteklerden yararlanmak içinse hane içinde kişi başına düşen gelirin 7.368 TL olması şartı aranacak. Bu rakam 22.104 TL olan asgari ücretin 3’te 1’i oranında yeni yılda yeniden şekillenecek.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2024 döneminde yüzde 19,31’lik zam ile 4.181 TL olan 65 yaş aylığı da Ocal ayında 4.695 lira olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI 2025

Bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere verilen 9.077 liralık evde bakım desteğinin Ocak zammı sonrası 10.194 lira olması tahmin ediliyor. Ancak hane içi kişi başı gelir sınırının asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olması gerekiyor. Yani 14.736 liralık kişi başı gelir sınırı şartı bulunuyor.

SED ÖDEMELERİ

Çocuk (Okul Öncesi): 4.312 TL - 4.842 TL

Çocuk (İlköğretim): 6.468 TL - 7.264 TL

Çocuk (Ortaöğretim): 6.899 TL - 7.748 TL

Çocuk (Yükseköğretim): 7.761 TL - 8.716 TL

Kaynak: Haber Merkezi