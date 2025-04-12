Evcil Hayvan Sahipleri Diken Üstünde: Ünlü Mama Markasında Skandal! Tüm Satışlar Durduruldu

TEMAS EDEN İNSANLAR İÇİN DE BÜYÜK TEHLİKE

Yetkililer, söz konusu bakterilerin yalnızca hayvanları değil, aynı zamanda bu ürünlerle temas eden insanları da tehdit ettiğini vurguladı. Salmonella ve Listeria bulaşan mamaları tüketen evcil hayvanlarda ishal, ateş, kusma ve kanlı dışkı gibi belirtiler görülebileceği bildirildi.

Bakteriyle temas eden insanlar ise benzer şekilde sindirim sistemi rahatsızlıkları yaşayabilir, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha ciddi komplikasyonlar gelişebilir.