Evcil Hayvan Sahipleri Diken Üstünde: Ünlü Mama Markasında Skandal! Tüm Satışlar Durduruldu
ABD'de evcil hayvan sahiplerini endişelendiren bir gelişme yaşandı. Sağlık riski taşıyan bazı mama ürünleri acilen geri çağrıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli STATESVILLE şirketinin ürettiği Blue Ridge Beef markalı bazı evcil hayvan mamalarında Salmonella ve Listeria bakterileri tespit edildi. Ciddi sağlık riski taşıyan bu durum nedeniyle, ilgili mama ürünleri derhal raflardan indirildi ve satıştan kaldırıldı.
TEMAS EDEN İNSANLAR İÇİN DE BÜYÜK TEHLİKE
Yetkililer, söz konusu bakterilerin yalnızca hayvanları değil, aynı zamanda bu ürünlerle temas eden insanları da tehdit ettiğini vurguladı. Salmonella ve Listeria bulaşan mamaları tüketen evcil hayvanlarda ishal, ateş, kusma ve kanlı dışkı gibi belirtiler görülebileceği bildirildi.
Bakteriyle temas eden insanlar ise benzer şekilde sindirim sistemi rahatsızlıkları yaşayabilir, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha ciddi komplikasyonlar gelişebilir.
ÜRÜNLERİN HEPSİ TEK TEK RAFLARDAN İNDİRİLDİ
Geri çağrılan ürünlerin 3 Ocak - 24 Ocak 2025 tarihleri arasında satışa sunulduğu ve özellikle Virginia, Maryland, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts, New York, Tennessee, Rhode Island ve Wisconsin eyaletlerinde perakende mağazalarında yer aldığı bildirildi. Yetkililer, bu mamalardan satın alan evcil hayvan sahiplerine çağrıda bulunarak, ürünleri derhal kullanmayı bırakmalarını ve geri iade etmelerini istedi. Yapılan uyarı sonrasında mamalar market raflarından tek tek indirildi.
Blue Ridge Beef yetkilileri ise olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve ürün güvenliği konusunda daha fazla önlem alınacağını belirtti.