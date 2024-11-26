Ev ve Tapu Sahipleri İçin Son Tarih Verildi: Büyük Para Cezası Var

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2024 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Mülk sahiplerinin, ödemelerini 2 Aralık Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar ödeme yapmayanlar, gecikme zammı ile karşı karşıya kalacak.
Kaynak: İHA
Emlak vergisi ödemeleri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu belediyeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, belediyelerin internet siteleri veya e-Devlet üzerinden ödemelerini yapabiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, geciken ödemeler için aylık yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacağını belirtti.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU
Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025 yılı emlak vergisine esas değerlerin, yeniden değerleme oranının yarısı kadar (%21,965) artırılacağını ifade etti. Ayrıca, bina metrekare inşaat maliyet bedellerinde de yüzde 47,97 oranında artış yapıldığını ekledi.
Bu oranlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 83 numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde yer aldı.
EMLAK VERGİSİNDEN MUAFİYET ŞARTLARI
Belirli kriterlere sahip vatandaşlar, emlak vergisi muafiyetinden faydalanabiliyor. Özelmacıklı, muafiyet hakkından yararlanabilecek kişileri şu şekilde sıraladı:
Geliri olmayan ve bu durumu belgeleyen kişiler,
Gelirleri yalnızca sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla sınırlı olanlar,
Gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri,
Engelliler.
Bu kişiler, tek mesken için muafiyetten yararlanabiliyor. Ancak, muafiyet için Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan formun doldurulması ve ilgili belediyeye teslim edilmesi gerekiyor.
VERGİ ORANLARI VE ARTIŞ UYGULAMALARI
Emlak vergisi oranları, gayrimenkul türüne göre şu şekilde uygulanıyor:
Meskenlerde binde 1,
Diğer binalarda binde 2,
Arazilerde binde 1,
Arsalarda binde 3.
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bu oranlar, yüzde 100 artırımlı olarak uygulanıyor. Yeni inşa edilen binaların vergisi ise arsasının vergisinden az olamayacak şekilde düzenleniyor ve bu uygulama dört yıl boyunca geçerli oluyor.
GECİKME ZAMMI UYGULANACAK
Özelmacıklı, emlak vergisi ödemelerinin peşin veya taksitli şekilde yapılabileceğini belirtti. Ödeme süresini geçiren mükellefler için aylık yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Mülk sahiplerinin belirtilen tarihe kadar ödeme yaparak cezadan kaçınmaları öneriliyor.