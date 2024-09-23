Ev ve Arsa Tapusu Olanlar Yaşadı! Tapu Harçlarına İndirim Geliyor

Ev ve arsa tapusu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Harekete geçildi, tapu harçlarında indirime gidilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Ev ve Arsa Tapusu Olanlar Yaşadı! Tapu Harçlarına İndirim Geliyor - Resim: 1

Gayrimenkul alım satım işlemlerindeki tapu harç oranlarına indirim getirilmesine yönelik yeni bir yasa teklifi hazırlanıyor. İktidar, ekonomide kayıt dışı işlemleri engellemeyi ve piyasa bozucu eylemlere karşı cezaları artırmayı hedefleyen düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Mevcut sistemde, gayrimenkul alım satım işlemlerinde alıcı ve satıcı yüzde 2'şer oranında tapu harcı ödüyor, bu da toplamda yüzde 4'e denk geliyor. Ancak tapu harçları, belediyelerin belirlediği beyan değeri üzerinden hesaplanırken, gayrimenkulün gerçek değeri ile beyan edilen değer arasında büyük farklar bulunabiliyor. Bu durum, kayıt dışı işlemleri artırıyor. Yeni yasa teklifiyle birlikte, tapu harç oranlarının düşürülmesi ve kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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