Ev ve Araç Alıp Satacaklar Dikkat! Yeni Dönem Resmen Başladı

İkinci el araç ve konut satışlarını düzenleyen yeni elektronik ilan doğrulama sistemi resmen uygulamaya girdi. Ticaret Bakanlığı’nın devreye aldığı bu sistem, milyonlarca alıcı ve satıcıyı yakından ilgilendiriyor.

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Ev ve Araç Alıp Satacaklar Dikkat! Yeni Dönem Resmen Başladı

Yeni düzenleme kapsamında, internet üzerinden ikinci el araç veya konut ilanı vermek isteyenlerin bazı şartları sağlaması zorunlu hale geldi. Artık sadece yetki belgesine sahip işletmeler ya da e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapan kişiler ilan yayımlayabilecek.

Ev ve Araç Alıp Satacaklar Dikkat! Yeni Dönem Resmen Başladı - Resim : 1

SADECE YETKİ BELGELİLER YAYIMLAYABİLECEK

Bu sistemin geleceği şubat ayında kamuoyuna açıklanmıştı. Özellikle galeriler için yetki belgesi bulundurma şartı getirilmiş ve son başvuru tarihi 25 Nisan 2025 olarak belirlenmişti. Artık 2023, 2024 ve 2025 model araçlara dair ilanlar yalnızca yetki belgesi olanlar tarafından yayınlanabilecek.

Daha eski model araçlar için ise geçiş süreci 2 Haziran 2025’te tamamlanacak. Bu tarihten itibaren tüm ikinci el araç satış ilanlarında yetki belgesi bulunmayan kişilerin ticari faaliyet göstermesi yasak olacak.

Ev ve Araç Alıp Satacaklar Dikkat! Yeni Dönem Resmen Başladı - Resim : 2

BİREYSEL SATIŞLARDA İSTİSNA

Bireysel satış yapmak isteyen araç sahipleri içinse bir esneklik sağlandı. Aracın sahibi ya da birinci ve ikinci derece yakınları, herhangi bir yetki belgesi olmadan ilan verebilecek. Ancak bunun dışındaki üçüncü şahıslar için internet üzerinden satış imkanı ortadan kalkacak.

Benzer bir uygulama konut satışları için de getirildi. 1 Ocak itibarıyla kiralık konutlar için başlayan doğrulama sistemi, 7 Nisan’dan itibaren satılık konutları da kapsıyor. Satılık bir mülk ilanı verecek kişinin, mülkiyet bilgisini e-Devlet üzerinden doğrulaması zorunlu hale geldi. Mülk sahipleri ayrıca kendi yetkilendirdikleri kişilere de ilan oluşturma yetkisi verebilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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