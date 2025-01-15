Ev ve Araba Alacaklar 23 Ocak'ı Beklesin! Hem Taşıt Hem Konut Kredisi Faizleri için Bankalardan Haber Var

TAŞIT KREDİSİNDE VADE VE KULLANIM SINIRI PLANI BOZDU

Taşıt kredisinin ise son bir yılda nominal olarak azaldığı görüldü. Verilere göre geçen yılın ilk haftasında taşıt kredi bakiyesi 95 milyar 328,7 milyon lira iken bu yılın ilk haftasında 74 milyar 498 milyon liraya geriledi. Taşıt kredi bakiyesi nominal olarak yüzde 21,85 azaldı, reel olarak düşüş ise yüzde 45,87 olarak hesaplandı. Taşıt kredilerinde de yüksek seyir son bir yılda azalmanın temel nedeni.