Ev ve Araba Alacaklar 23 Ocak'ı Beklesin! Hem Taşıt Hem Konut Kredisi Faizleri için Bankalardan Haber Var
Sıkı para politikası, yüksek faizler ve kredi limitleri nedeniyle vatandaşlar konut ve taşıt kredilerine mesafeli duruyor. Kredi kullanımı 2024 yılını reel düşüşle tamamlarken hem taşıt hem gayrimenkul hem de bankacılık sektörü temsilcileri bu yıldan umutlu. Şu an yüzde 2,79 olan konut kredisi faizlerinin 23 Ocak sonrası düşüşe geçmesi beklenirken, yüzde 3,89 olan taşıt kredisi faizlerinin ise düşüşünün biraz gecikebileceğini dile getiriyorlar.
Kaynak: Ekonomi Gazetesi
BDDK verilerine göre 2025’in ilk haftasında toplam konut kredi bakiyesi 513,5 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış ise yüzde 17,3 olurken, enflasyon etkisi göz önüne alındığında yüzde 18,77 düşüş gerçekleşti. TÜİK verileri de kredili konut satışlarının azaldığını doğruladı. 2024’ün ilk 11 ayında kredili konut satışı 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 21,3 geriledi.
23 OCAK’TAKİ FAİZ KARARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR
Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın aktardığı haberde, Merkez Bankası geçtiğimiz ay faiz indirim sürecini başlatmıştı. 2024’ün ilk faiz kararı ise 23 Ocak’ta açıklanacak. Ocak 2025 güncel konut kredisi faiz oranları aylık yüzde 2,79 ile 4,5 arasında değişiyor. Ancak sektör, Merkez Bankası’nın 23 Ocak’taki PPK toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor. Bu durumda konut kredisi faizlerinin yüzde 2,5’in altına inebileceğini öngörüyorlar. Ayrıca faiz indiriminin yanı sıra azama kredi kullanım oranlarının da artırılması gerektiğini ifade ediyorlar.
GAYRİMENKUL KAMPANYALARI BAŞLADI
Öte yandan gayrimenkul şirketleri de konut alımlarını canlandırmak için aylık 1,99 faiz oranıyla 48-60 ay vadeli kampanyalar düzenliyor. Bankaların ise faiz yüzde 2,5’in altına gerilediğinde 120 aya kadar varan vadelerde konut kredisi sağlayabileceği vurgulanıyor.
TAŞIT KREDİSİNDE VADE VE KULLANIM SINIRI PLANI BOZDU
Taşıt kredisinin ise son bir yılda nominal olarak azaldığı görüldü. Verilere göre geçen yılın ilk haftasında taşıt kredi bakiyesi 95 milyar 328,7 milyon lira iken bu yılın ilk haftasında 74 milyar 498 milyon liraya geriledi. Taşıt kredi bakiyesi nominal olarak yüzde 21,85 azaldı, reel olarak düşüş ise yüzde 45,87 olarak hesaplandı. Taşıt kredilerinde de yüksek seyir son bir yılda azalmanın temel nedeni.
Bankalarda taşıt kredi faizi yüzde 3,89-4,79 arasında değişiyor. Taşıt kredisinde de vade ve kullanım sınırları olduğunu hatırlatan bankacılık sektörü kaynakları taşıt kredisinde faiz oranlarının konuttan daha gecikmeli olarak düşüş göstereceğini belirtti. Kaynaklar, taşıtların çoğunun ithal olması ve kredi kullanımı artışının enflasyon ile döviz kurlarına negatif etkide bulunma olasılığı nedeniyle taşıt kredisinde artış ivmesinin hemen beklenmediğine işaret etti.