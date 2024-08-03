Ev Taşıyacaklar Yandı! Nakliye Fiyatlarında Astronomik Artış

Türkiye genelinde şehir içi ve şehirler arası taşınma maliyetleri vatandaşları zor durumda bırakıyor. Evden eve nakliyat fiyatlarının son bir yılda yüzde 120 oranında arttığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kozcuoğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Uluç, fiyat artışlarının sektöre olan etkilerini ve gelecekteki beklentilerini değerlendirerek, "Petrol fiyatlarındaki yükseliş, evden eve nakliyat maliyetlerimizi doğrudan etkiliyor. Nakliye araçlarımızın büyük kısmı fosil yakıtla çalışıyor ve petrol fiyatlarındaki her artış, operasyon maliyetlerimizi doğrudan yükseltiyor. Ayrıca, işçi maliyetlerindeki artış da göz ardı edilemez faktör. İşçi ücretlerindeki yükseliş, sosyal güvenlik primleri ve diğer yasal yükümlülükler, toplam maliyetlerimizi ciddi oranda artırdı" dedi.

Artan maliyetlerin müşterilere yansıdığını belirten Uluç, "Artan maliyetler nedeniyle nakliyat firmaları, bu maliyetleri müşterilere yansıtmak zorunda kaldı. Fiyatlarımızı yeniden düzenlemek zorunda kaldık. Bu durum, müşterilerimize daha yüksek fiyatlarla hizmet sunmamıza neden oldu. Ancak, maliyetlerdeki bu artışlara rağmen, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Eğer petrol fiyatlarındaki artış sürerse ve işçi maliyetleri yükselmeye devam ederse, fiyatlarımızda yeniden düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz. Ancak sektördeki bu zorluklara rağmen, kaliteli ve güvenilir hizmet sunma taahhüdümüzden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA