Ev Satışına Rekor Ceza: Emlak Uzmanı "Bu Detaya Dikkat" Diyerek Uyardı!
Konut kredisi faiz oranlarının düşürüleceği konusu gündeme geldikten sonra, konut fiyatlarında artışlar görülmeye başlanmıştı. Emlak uzmanı, bu süreçte ev satacaklara kritik uyarılarda bulundu.
Kaynak: DHA
İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı haberleri üzerine emlak ilan fiyatlarında fahiş artış yapan işletmelere para cezaları kesildiğini belirtti. Güleroğlu, emlak işletmelerine yönelik önemli uyarılarda bulunarak, fiyat artışlarının yazılı onay alınmadan yapılmaması gerektiğini vurguladı.
BUNU YAPMAYAN REKOR CEZA ALACAK
Güleroğlu, “Mal sizin, fiyatınızı artırabilirsiniz, ancak bunu yaparken mutlaka yeni bir sözleşme yapmalısınız. Meslektaşlarıma da fiyat artışlarında mal sahibinin yazılı onayını almaları gerektiğini söylüyorum. Eğer ispatlayamazsanız, ilanı veren kişi olarak cezaya maruz kalırsınız” dedi.
Ticaret Bakanlığı, konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş beklentileri üzerine, ilan fiyatlarında aşırı artışa giden 117 emlak işletmesine 100'er bin TL idari para cezası verdi. Güleroğlu, kredi faiz oranlarının düşeceği söylentilerinin piyasada fiyatları yükselttiğini belirtti. Güleroğlu, özellikle konut sahiplerinin fiyat artışı taleplerinde bulunduğunu dile getirerek, “Son iki yıldır yeni inşaatlar azaldı. İzmir gibi büyükşehirlerde konut talebi devam ederken mevcut evler yetmiyor. Bu da fiyatların yükselmesine neden oluyor” diye konuştu.
YAZILI ONAY MUTLAKA GEREKİYOR
Güleroğlu, emlakçıların satışı hızlandırmak istediklerini, ancak fiyat artışı durumunda mal sahibinin yazılı onayını almanın şart olduğunu belirtti. Güleroğlu, “Türkiye genelinde geçen ay fahiş fiyat artışı yapan 117 meslektaşımız ağır para cezalarıyla karşılaştı. Emlakçılarımızın bu süreçte cezaya maruz kalmamaları için fiyat artışlarında mal sahiplerinden yazılı onay almaları zorunlu. Aksi halde maliye mal sahibini arıyor ve mal sahibi, ‘Ben artırmadım, emlakçı artırmış’ diyebiliyor. Bu durumda ceza emlakçıya kesiliyor” dedi. Ayrıca, mal sahibinin yurt dışında olsa bile resmi bir mail ya da WhatsApp mesajı ile onay vermesinin yeterli olacağını vurguladı.
SON TARİH 31 ARALIK
Güleroğlu, 15 Eylül'de yürürlüğe giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) ile emlak işlemlerinde güvenliğin artırıldığını belirtti. Bu sistemle vatandaşların e-devlet üzerinden emlakçıları yetkilendirebileceğini söyleyen Güleroğlu, “EIDS ile ilan doğrulaması yapılmayan hiçbir ilan 31 Aralık'tan sonra yayınlanmayacak. Bu düzenleme, kaçak çalışanlar ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçecek. Öğrenciler kapora dolandırıcılığı gibi sorunlarla karşılaşıyordu. Yeni sistem bu tür olayların yaşanmasını engelleyecek” şeklinde konuştu.
Güleroğlu, yeni düzenlemelerin hem vatandaşların hem de emlakçıların güvenliğini sağladığını, kaçak çalışanların bu süreçten sonra pazarlama yetkisi olmadan ilan giremeyeceğini vurguladı.