Ev Satışına Rekor Ceza: Emlak Uzmanı "Bu Detaya Dikkat" Diyerek Uyardı!

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı haberleri üzerine emlak ilan fiyatlarında fahiş artış yapan işletmelere para cezaları kesildiğini belirtti. Güleroğlu, emlak işletmelerine yönelik önemli uyarılarda bulunarak, fiyat artışlarının yazılı onay alınmadan yapılmaması gerektiğini vurguladı.

BUNU YAPMAYAN REKOR CEZA ALACAK

Güleroğlu, “Mal sizin, fiyatınızı artırabilirsiniz, ancak bunu yaparken mutlaka yeni bir sözleşme yapmalısınız. Meslektaşlarıma da fiyat artışlarında mal sahibinin yazılı onayını almaları gerektiğini söylüyorum. Eğer ispatlayamazsanız, ilanı veren kişi olarak cezaya maruz kalırsınız” dedi.

Ticaret Bakanlığı, konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş beklentileri üzerine, ilan fiyatlarında aşırı artışa giden 117 emlak işletmesine 100'er bin TL idari para cezası verdi. Güleroğlu, kredi faiz oranlarının düşeceği söylentilerinin piyasada fiyatları yükselttiğini belirtti. Güleroğlu, özellikle konut sahiplerinin fiyat artışı taleplerinde bulunduğunu dile getirerek, “Son iki yıldır yeni inşaatlar azaldı. İzmir gibi büyükşehirlerde konut talebi devam ederken mevcut evler yetmiyor. Bu da fiyatların yükselmesine neden oluyor” diye konuştu.