Ev Sahiplerinin Yeni Tahliye Oyunu! İtiraz Süresini Kaçıran Kiracının Başı Yanıyor

Ev sahipleri, kiracıların imzasını taklit ederek tahliye yoluna başvurmaya başladı. Ev sahiplerinin oyunu, belgede sahtecilik suçu kapsamına girse de tahliyeye İtiraz süresinin 7 gün olması kiracıları zora sokuyor.

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Ev Sahiplerinin Yeni Tahliye Oyunu! İtiraz Süresini Kaçıran Kiracının Başı Yanıyor

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları, “sahte imza” ile yeni boyut kazandı. Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre tahliye taahhütnamesi uygulamasını suistimal eden bazı mülk sahipleri, kiracıların imzasını taklit ederek tahliye yoluna başvurmaya başladı.

İtiraz süresinin sadece 7 gün olması nedeniyle bu yönteme başvuran ev sahipleri özellikle kiracıların uzun süre evde olmadığı yaz tatilini kolluyor.

SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURUR

Uzmanlar son dönemde sahte tahliye taahhütnamesi davalarının arttığını ve birçok kiracının 7 günlük süreyi kaçırdığı için evi boşaltmak zorunda kaldığını belirtiyor. Avukat Ragıp Şengül, şunları söylüyor:

“Son dönemde imzanın olduğu ancak tarihin olmadığı ya da imzanın taklit edildiği ya da buradaki örnekte olduğu gibi belgenin tamamen sahte bir şekilde düzenlendiği örnekler artmaya başladı. Kiracının imzası taklit edilerek yapılması halinde özel belgede sahtecilik suçu oluşuyor. Bu tespit edilebilirse o kişinin bununla ilgili cezalandırılması söz konusu..."

Yaz tatillerinde bu tür durumların arttığını belirten Şengül, “Bu tür durumlar ile karşılaşmadığımız bir gün yok. Sulh hukuk mahkemelerinde dosya sayısı 2021 dönemine oranla 3-4 katına çıktı” ifadelerini kullandı.

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