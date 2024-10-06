Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Tarih Açıklandı: Zamanı Kaçıran Yandı!
Milyonlarca mülk sahibi için ödeme tarihi yaklaştı. Emlak vergisinin ikinci taksidi için sayılı günler kaldı. Bu tarihi kaçıran yandı.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılı emlak vergisi ödemelerinin ikinci taksiti için son günler yaklaşıyor. Kasım ayı boyunca devam edecek olan bu ödeme döneminde, mülk sahiplerinin emlak vergisi borçlarını belediyelere ödemeleri gerekiyor. Vergi ödemelerini geciktirenler, ceza ve faizlerle karşı karşıya kalabileceği için, bu sürenin kaçırılmaması büyük önem taşıyor.
2024 Emlak Vergisi Son Ödeme Tarihi Emlak vergisi, taşınmaz mülk sahibi olan her vatandaşın yükümlü olduğu bir vergi türü olup, her yıl iki taksitte ödeniyor. 2024 yılı için ilk taksit ödemeleri Mart-Mayıs döneminde alınırken, ikinci taksit ödemeleri Kasım ayı boyunca yapılabilecek. 30 Kasım 2024 tarihine kadar ödeme yapılmaması durumunda mülk sahipleri, gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Mülk sahipleri, emlak vergisi borçlarını farklı yöntemlerle kolayca ödeyebilir. Belediyeler, vatandaşlara internet üzerinden online ödeme imkanı sunuyor. E-devlet sistemi üzerinden birçok belediyenin hizmetine erişim sağlanarak borçlar hızlı bir şekilde öğrenilip ödenebilir. Ayrıca, belediye veznelerine giderek fiziki ödeme yapılabileceği gibi, posta çeki, banka havalesi ya da EFT yöntemleriyle de ödeme işlemi tamamlanabilir.
EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF TUTULACAK?
Bazı gruplar, emlak vergisinden muaf tutuluyor. Gelir sahibi olmayanlar, engelli vatandaşlar, gaziler, şehit aileleri ve emekliler, emlak vergisinden muafiyet hakkına sahipler. Ancak muafiyet hakkından yararlanmak için ilgili belediyeye başvuruda bulunulması ve gerekli belgelerin sunulması gerekiyor. Başvurular tamamlanmadığı takdirde muafiyet hakkı kullanılmıyor ve mükellefler vergi ödemek zorunda kalabiliyor.