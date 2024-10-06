Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Tarih Açıklandı: Zamanı Kaçıran Yandı!

2024 yılı emlak vergisi ödemelerinin ikinci taksiti için son günler yaklaşıyor. Kasım ayı boyunca devam edecek olan bu ödeme döneminde, mülk sahiplerinin emlak vergisi borçlarını belediyelere ödemeleri gerekiyor. Vergi ödemelerini geciktirenler, ceza ve faizlerle karşı karşıya kalabileceği için, bu sürenin kaçırılmaması büyük önem taşıyor.

2024 Emlak Vergisi Son Ödeme Tarihi Emlak vergisi, taşınmaz mülk sahibi olan her vatandaşın yükümlü olduğu bir vergi türü olup, her yıl iki taksitte ödeniyor. 2024 yılı için ilk taksit ödemeleri Mart-Mayıs döneminde alınırken, ikinci taksit ödemeleri Kasım ayı boyunca yapılabilecek. 30 Kasım 2024 tarihine kadar ödeme yapılmaması durumunda mülk sahipleri, gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.