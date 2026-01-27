Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat: Kira Fiyatlarına Sert Fren: İşte En Az Zam Yapılan Şehirler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde konut kiralarındaki hızlı yükseliş ivmesi yavaşlamaya başladı. Ağustos 2025’te metrekare başına ortalama 229 TL ile zirve yapan kira fiyatları, yılın son aylarına doğru fren yaptı. Endeksa verilerine göre aralık ayında ortalama metrekare kirası 227 TL olarak ölçüldü. Böylece son dört aylık dönemde fiyat artış hızında belirgin bir duraksama yaşandı.

2025 yılı genelinde konut kiralarındaki ortalama artış oranı yüzde 27,42 olarak hesaplandı. Bu oran, aynı dönemde yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyonun altında kaldı. Bu tablo, kiralarda nominal artış sürse de reel anlamda gerilemeye işaret etti.

ORTALAMA KİRA 24 BİN TL’Yİ AŞTI

Daire tipi konutlarda Türkiye genelinde ortalama kira bedeli aralık ayı itibarıyla 24 bin 101 TL’ye yükseldi. Metrekare bazında ise yaz aylarında görülen sert yükseliş yerini daha sınırlı artışlara bıraktı.

KİRA ARTIŞININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

İller bazında incelendiğinde bazı şehirlerde kira artış oranlarının Türkiye ortalamasının oldukça altında kaldığı görüldü. 2025’te artışın en sınırlı olduğu şehirler arasında Hatay, Kilis, Osmaniye, Bayburt, Adıyaman, Çankırı, Gaziantep, Malatya, Bartın, Eskişehir, Konya, Elazığ, Hakkari, Çanakkale ve Erzurum yer aldı. Bu illerde yıllık artış oranları yüzde 9 ile yüzde 22 bandında gerçekleşti.

DEPREM BÖLGESİ VE SINIR İLLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlara göre kira artış hızının düşük kaldığı şehirlerin önemli bir bölümü, Suriye sınırına yakın iller ile 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerden oluşuyor. Yeni konut arzının artması ve bazı bölgelerde nüfus hareketliliğinin tersine dönmesi, kiralardaki baskının azalmasında etkili oldu.

BÜYÜKŞEHİRLER DE LİSTEDE

Kira artışının görece sınırlı kaldığı iller arasında Eskişehir, Konya ve Erzurum gibi büyükşehir statüsündeki kentlerin de yer alması dikkat çekti.

İSTANBUL AYRIŞTI

Türkiye konut piyasasının lokomotifi olan İstanbul’da ise tablo farklı seyretti. Aralık 2025 itibarıyla metrekare başına ortalama kira 342 TL’ye, ortalama daire kirası ise 33 bin 823 TL’ye çıktı. Mega kentte yıllık kira artışı yüzde 39,06 ile hem ülke ortalamasının hem de yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi