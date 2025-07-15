Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bu Masraflar Yasal Değil: Uzmanlar Uyardı
Kira sözleşmeleriyle ilgili en sık karşılaşılan problemlerden biri, hangi giderin kimin sorumluluğunda olduğu konusundaki bilgi eksikliği. Uzmanlar, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların sıkça yaptığı bazı hataların yasal zemine aykırı olduğuna dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Borçlar Kanunu’na göre kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar sınırlı ve açık bir şekilde belirlenmiş olsa da birçok ev sahibi, bu sınırların dışına çıkarak kiracıdan haksız taleplerde bulunabiliyor. Kiracılar ise çoğu zaman bu taleplerin geçerliliğini sorgulamadan ödeme yapıyor.
KİRACININ SORUMLULUĞUNDAKİ MASRAFLAR
Kanuna göre kiracının üstlenmesi gereken temel giderler şunlardır:
Elektrik, su, doğalgaz faturaları: Tüketim kiracıya ait olduğu için bu bedeller doğrudan kiracının sorumluluğundadır.
Aidatın hizmet kısmı: Güvenlik, temizlik, kapıcı ve ortak alan elektriği gibi hizmetler kiracının ödeyeceği kalemler arasında yer alır.
Küçük onarımlar: Priz, musluk, ampul, duş başlığı gibi kullanım kaynaklı küçük arızaların tamiri kiracıya aittir.
Kusur sonucu oluşan hasarlar: Kiracının hatasıyla ortaya çıkan cam kırığı, zemin çizilmesi gibi durumlarda sorumluluk yine kiracıya aittir.
Ancak bazı ev sahipleri bu liste dışında kalan ve yasal olarak kiracının ödemesi gerekmeyen masrafları da talep ederek yasaları ihlal ediyor.
EV SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE OLAN GİDERLER
Kiracının ödeme yapmasına gerek olmayan, doğrudan ev sahibinin karşılaması gereken masraflar ise şunlardır:
Bina mantolama ve dış cephe yenilemeleri
Çatı onarımları ve yalıtım çalışmaları
Asansörün komple yenilenmesi
Kalorifer kazanı veya bina genelindeki tesisat arızaları
Büyük çaplı yapı onarımları ve demirbaş değişimleri
Bu tür büyük çaplı onarımlar, Türk Borçlar Kanunu uyarınca ev sahibinin yükümlülüğündedir ve kiracıdan talep edilmesi yasal değildir.
DEPOZİTO VE SÖZLEŞME DETAYLARINA DİKKAT
Ev sahibinin zararı karşılamak amacıyla talep ettiği depozito, ancak yazılı kira sözleşmesinde belirtilmişse geçerlidir. Sözleşmede belirtilmeyen veya açıkça kiracıya yüklenmeyen masrafların tahsili yasal olarak geçersiz sayılabilir. Bu yüzden taraflar sözleşme hazırlarken tüm masrafları net ve açık şekilde tanımlamalıdır.
AİDAT KALİMLERİNDE SIK YAPILAN HATALAR
Aidat ödemeleri de sıkça yanlış anlaşılmalara konu oluyor. İşte dikkat edilmesi gereken farklar:
Kiracının ödeyeceği aidat unsurları: Temizlik, güvenlik, sosyal tesis kullanımı, site içi servis hizmetleri.
Ev sahibinin ödemesi gereken kalemler: Asansör yenilemesi, bina dış cephe tadilatı, jeneratör alımı ve diğer büyük ölçekli giderler.
Eğer aidatın içinde bu tür yüksek maliyetli yatırımlar varsa, kiracıdan tahsil edilmesi yasal kabul edilmiyor.
UZMANLAR UYARIYOR: HER ÖDEME KABUL EDİLEMEZ
Gayrimenkul hukuku uzmanları, bu konudaki belirsizliklerin son yıllarda ciddi sayıda davaya yol açtığını belirtiyor. Özellikle kira sözleşmelerinde detaylı ayrıntıların yer almaması, taraflar arasında ciddi anlaşmazlıklara neden oluyor.
Uzmanlara göre, “Aidatın ne kadarının kiracıya ait olduğu net şekilde yazılmalı. Ayrıca yazılı onay alınmadan hiçbir ek masraf kiracıya yüklenemez.”
FAZLADAN ÖDENEN MASRAFLAR GERİ ALINABİLİR
Kiracıların, bilgi eksikliği nedeniyle yıllarca ödediği bazı giderlerin hukuken geri alınması mümkün. Bu nedenle hem ev sahiplerinin hem de kiracıların ilgili mevzuat konusunda bilinçli olması büyük önem taşıyor.