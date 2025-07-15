Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bu Masraflar Yasal Değil: Uzmanlar Uyardı

Türk Borçlar Kanunu’na göre kiracının ödemekle yükümlü olduğu masraflar sınırlı ve açık bir şekilde belirlenmiş olsa da birçok ev sahibi, bu sınırların dışına çıkarak kiracıdan haksız taleplerde bulunabiliyor. Kiracılar ise çoğu zaman bu taleplerin geçerliliğini sorgulamadan ödeme yapıyor.