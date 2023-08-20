Ev sahipleri, kira krizini başka bir boyuta taşıdı: Kaçak pansiyon!

Büyükşehirler başta olmak üzere kira krizi sürerken, bazı ev sahipleri şimdi de kaçak pansiyon işletmeciliğine soyundu.

Ev sahipleri, kira krizini başka bir boyuta taşıdı: Kaçak pansiyon! - Resim: 1

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin hemen her ilinde yüzlerce ilan veren ev sahiplerinin oda kiralaması yeni bir boyuta taşındı.

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Ev sahipleri, kira krizini başka bir boyuta taşıdı: Kaçak pansiyon! - Resim: 2

3+1 bir evde odalara ranzalar koyarak, 6, 4 ve 2'şer kişilik olmak üzere ortalama 8 kişiye kiraya veren ev sahipleri, 'paylaşımlı ev' adı altında kaçak pansiyonculuk yapıyor.

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Ev sahipleri, kira krizini başka bir boyuta taşıdı: Kaçak pansiyon! - Resim: 3

Sabah'ta yer alan habere göre; elektrik, su, doğalgaz giderleri dahil İstanbul'da 6 kişilik odalarda kişi başı 3.500 TL, 4 kişilik odalarda 4.000 TL, iki kişilik odalarda kişi başı ise 5 bin TL talep ediliyor.

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Ev sahipleri, kira krizini başka bir boyuta taşıdı: Kaçak pansiyon! - Resim: 4

3+1 evinin bir odasına altı, diğerine 4, ötekine de 2 ranza koyuyor. Hal böyle olunca, 6 kişilik odadan 21 bin TL, 4 kişilik odadan 16 bin TL, iki kişilik odadan 10 bin TL olmak üzere bir daireden toplam 47 bin TL kazanç sağlanıyor.

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