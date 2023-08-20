Ev sahipleri, kira krizini başka bir boyuta taşıdı: Kaçak pansiyon!

3+1 evinin bir odasına altı, diğerine 4, ötekine de 2 ranza koyuyor. Hal böyle olunca, 6 kişilik odadan 21 bin TL, 4 kişilik odadan 16 bin TL, iki kişilik odadan 10 bin TL olmak üzere bir daireden toplam 47 bin TL kazanç sağlanıyor.