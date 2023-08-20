Ev sahipleri, kira krizini başka bir boyuta taşıdı: Kaçak pansiyon!
Büyükşehirler başta olmak üzere kira krizi sürerken, bazı ev sahipleri şimdi de kaçak pansiyon işletmeciliğine soyundu.
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin hemen her ilinde yüzlerce ilan veren ev sahiplerinin oda kiralaması yeni bir boyuta taşındı.
3+1 bir evde odalara ranzalar koyarak, 6, 4 ve 2'şer kişilik olmak üzere ortalama 8 kişiye kiraya veren ev sahipleri, 'paylaşımlı ev' adı altında kaçak pansiyonculuk yapıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; elektrik, su, doğalgaz giderleri dahil İstanbul'da 6 kişilik odalarda kişi başı 3.500 TL, 4 kişilik odalarda 4.000 TL, iki kişilik odalarda kişi başı ise 5 bin TL talep ediliyor.
3+1 evinin bir odasına altı, diğerine 4, ötekine de 2 ranza koyuyor. Hal böyle olunca, 6 kişilik odadan 21 bin TL, 4 kişilik odadan 16 bin TL, iki kişilik odadan 10 bin TL olmak üzere bir daireden toplam 47 bin TL kazanç sağlanıyor.