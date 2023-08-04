Ev sahipleri imzalamayana evini kiralamıyor: Uzmanlardan 'yasal düzenleme' uyarısı
Ev sahipleri her gün yeni bir hamle ile kiracıların karşısına çıkmaya başladı. Kira sözleşmesine artık tahliye taahhütnamesini de ekleyen ev sahipleri imza atmayana ev vermiyor.
Geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 artış yaşanan kiralık dairelerde, ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Emlakçılar son bir aydır ellerinde kiralık daire olmadığını söylemeye başladı. Kiralık ev sorunu her geçen gün büyürken mahkemeler de kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık dosyalarıyla dolup taşıyor. Yüzde 25'lik kira sınırını aşmak için son dönemde günlük kiralamaları artıran ev sahipleri uzun dönem kiralama için de kiracının önüne tahliye taahhütnamesi koyuyor.
TARİHİ EV SAHİBİ BELİRLİYOR
Kanuna göre tahliye taahhütnamesinin düzenlendiği tarihle kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihin aynı olmaması gerekiyor. Yani ev sahibinin önce evini kiralaması ardından da taahhütname alması gerekiyor.
Sabah gazetesinin haberine göre; ev sahipleri taahhütname imzalamayan kiracıyla sözleşme imzalamadığı gibi taahhütname tarihini ya boş bırakıp kendi bir tarih belirliyor ya da üç ayla sınırlandırıp kiracıya daha girmeden yeni kira artışı için alan açıyor.
Bu durumu kabul etmek istemeyen kiracılar yeni ev bulmakta zorlanırken, sistem git gide kilitleniyor.
‘TAAHHÜTNAME OLMADAN EVİ KİRALAMIYOR’
Tahliye taahhütnamesi baskısı kiracıların mağduriyetlerini de artırıyor. Bu yönde mağduriyet yaşayan bir çift, "Eylülde evleneceğiz. Üç aydır ev arıyoruz. Geçen yıl 8-10 bin olan ev için istenen 25 binleri de artık ödemeye razıyız. Ancak ev sahipleri taahhütname olmadan evi kiralamıyor. Tahliye zamanını ev sahibi kendi belirliyor. Yani iş ev sahibinin insafına kalıyor" diyor.