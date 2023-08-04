Ev sahipleri imzalamayana evini kiralamıyor: Uzmanlardan 'yasal düzenleme' uyarısı

‘TAAHHÜTNAME OLMADAN EVİ KİRALAMIYOR’

Tahliye taahhütnamesi baskısı kiracıların mağduriyetlerini de artırıyor. Bu yönde mağduriyet yaşayan bir çift, "Eylülde evleneceğiz. Üç aydır ev arıyoruz. Geçen yıl 8-10 bin olan ev için istenen 25 binleri de artık ödemeye razıyız. Ancak ev sahipleri taahhütname olmadan evi kiralamıyor. Tahliye zamanını ev sahibi kendi belirliyor. Yani iş ev sahibinin insafına kalıyor" diyor.