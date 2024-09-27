Ev Sahipleri İçin 3 Gün Süre Verildi: Bildirmeyene 158 Bin TL Ceza Kesilecek
Ticaret Bakanı Bolat, yeni sistemin detaylarını anlattı. Ev sahipleri için son 3 gün uyarısı geldi. Bildirmeyen ev sahiplerine 158 bin TL ceza kesilecek.
Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarını daha güvenilir hale getirmek amacıyla yeni sistemi hayata geçiriyor. Bu yeni düzenleme, sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Eylül ayından itibaren yürürlüğe girecek olan sistem, yılbaşından itibaren emlak ticaretinde zorunlu hale gelecek.
158 BİN 460 TL PARA CEZASI KESİLECEK
Artık emlak ilanları, sadece taşınmaz sahipleri, onların yakınları veya yetkilendirilmiş işletmeler tarafından verilebilecek ve Bakanlık tarafından sıkı bir şekilde denetlenecek.
Ticaret Bakanı Bolat, yetkilendirme işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılacağını ve yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan girişi yapamayacağını belirtti. Bu düzenlemenin, ilan kirliliğini ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla oluşturulduğunu ifade eden Bolat, mevzuata aykırı davrananların 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası ile karşılaşabileceğini vurguladı.
TÜM İLANLAR İÇİN ZORUNLU OLDU
Bakan Bolat, tüm emlak ilanlarının elektronik ortamda sisteme dahil edilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti. Sosyal medya platformları üzerinden ilanların yayımlanmasına izin vermeyeceklerini belirten Bolat, "Sisteme entegre olmamış tüm ilanları sıkı bir denetim altına alacağız ve doğrulama yapılmadan yayımlanan ilanları kaldırarak gerekli idari yaptırımları uygulayacağız." dedi.
Taşınmaz sahiplerinin birden fazla emlakçıya ilan yetkisi vermesinin mümkün olduğunu hatırlatan Bolat, emlak işletmelerinin ilanlarında il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine yer vermesinin zorunlu olduğunu da sözlerine ekledi.
Bu gerekliliğin EİDS ile yeni bir yükümlülük getirmediğini ifade eden Bolat, Bakanlık olarak sektördeki tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak sistemi geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.