Ev Sahipleri İçin 3 Gün Süre Verildi: Bildirmeyene 158 Bin TL Ceza Kesilecek

Ticaret Bakanı Bolat, yetkilendirme işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılacağını ve yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan girişi yapamayacağını belirtti. Bu düzenlemenin, ilan kirliliğini ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla oluşturulduğunu ifade eden Bolat, mevzuata aykırı davrananların 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası ile karşılaşabileceğini vurguladı.