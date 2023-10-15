Ev sahipleri dikkat: Kağıt parçası olarak kalabilir

Konut piyasasında ev sahipleri ve kiracılar arasındaki sorunlar günden güne artarak devam ederken uzman isimden dikkat çeken uyarılar geldi.

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Ev sahipleri dikkat: Kağıt parçası olarak kalabilir - Resim: 1

Geçmiş yıllarda adını duymadığımız 'tahliye taahhüdü' belgesi artık emlak piyasasının olmazsa olmazı.

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Ev sahipleri dikkat: Kağıt parçası olarak kalabilir - Resim: 2

Kira oranlarındaki fahiş yükseliş nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar ve açılan tahliye davalarının uzun yıllar sürmesi gibi birçok neden ev sahiplerini böyle bir çözüm bulmaya yönlendirdi.

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Ev sahipleri dikkat: Kağıt parçası olarak kalabilir - Resim: 3

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, kiralama aşamasında bunu kabul eden kimi kiracılar, tahliye zamanı geldiğinde "İmza benim değil" diyor.

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Ev sahipleri dikkat: Kağıt parçası olarak kalabilir - Resim: 4

İtirazın amacı zaman kazanmak, aynı evde uzun süre kalabilmek. Hukukçular da son aylarda imza itirazlarında patlama olduğunu, davaların sonuçlanmasının 1.5-2 yılı bulduğunu dile getiriyor.

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Ev sahipleri dikkat: Kağıt parçası olarak kalabilir - Resim: 5

Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarına her geçen gün bir yenisinin eklendiğini belirten Avukat Hikmet Güngör, son aylarda tahliye taleplerinde imzaya itirazların büyük artış gösterdiğini söyledi:

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Ev sahipleri dikkat: Kağıt parçası olarak kalabilir - Resim: 6

'PİYASADAKİ SORUNLAR KİRACIYI FARKLI YOLLARA İTİYOR'

"Yaklaşık 2 yıldır ev sahipleri tahliye taahhüdü almadan evini kiraya vermiyor. Kiracı da bu şartı kabul ediyor ve imza atıyor. Tahliye tarihi geldiğinde ise kira piyasasında yaşanan sorunlar kiracıyı farklı yollara itiyor.

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Ev sahipleri dikkat: Kağıt parçası olarak kalabilir - Resim: 7

Ev sahibi tahliye tarihinden itibaren bir ay içinde icra dairesine başvuruyor ve kiracıya bir tebligat yollanıyor.

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Ev sahipleri dikkat: Kağıt parçası olarak kalabilir - Resim: 8

Bu noktada kiracı ya evi 15 günde boşaltacak ya da bir hafta içinde itiraz edecek. Son aylarda yaşanan ise şu; Kiracı evden çıksa aynı rakama bir ev bulamayacağını biliyor.

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Ev sahipleri dikkat: Kağıt parçası olarak kalabilir - Resim: 9

Öyleyse zaman kazanayım diyor ve imzaya itiraz ediyor. Bu noktada ev sahibinin itiraz gerekçesini çürütmek için dava açması gerekiyor.

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Ev sahipleri dikkat: Kağıt parçası olarak kalabilir - Resim: 10

Kira davalarının patladığı bu dönemde bu süreç 1.5-2 yıl sürebiliyor. Özetle kiracı için kârlı bir süreç yaşanırken, mülk sahibi ciddi mağduriyet yaşıyor."

Kaynak: Hürriyet / Gülistan Alagöz

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