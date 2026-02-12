Ev Sahipleri Dikkat: İlan Kuralları Değişiyor! 15 Şubat’ta Başlayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de gayrimenkul piyasasını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme devreye giriyor. Geçtiğimiz yıl kiralık ilanlarda kullanılmaya başlanan “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi”, artık satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale geliyor. Uygulamayla birlikte ilan süreçlerinde daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya geçilmesi hedefleniyor.

SATILIK İLANLARDA TÜRKİYE GENELİ UYGULAMA

NTV’nin aktardığı bilgilere göre, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 15 Şubat itibarıyla ülke çapında uygulanacak. Satılık taşınmaz ilanlarında sistemin ilk adımı pilot iller olan Antalya, Sivas ve İzmir’de atılmıştı. Yeni dönemle birlikte uygulama tüm Türkiye’ye yayılmış olacak.

SAHTE İLAN VE KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE EDİLECEK

Sistemin temel hedefleri arasında sahte ilanların engellenmesi, kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması ve spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilmesi yer alıyor. Uygulamanın devreye alındığı illerden gelen ilk geri bildirimler ise dikkat çekici.

'FİYATLARDA DEĞİŞİME NEDEN OLMAZ'

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, sistemin fiyatlara doğrudan bir etkisi olmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni sistem fiyatlar konusunda bir değişime neden olmadı. İlanlar azaldı ve resmiyet kazandı. Emlakçılık mesleğini artık herkes yapar hale gelmişti. Başka iş yapanlar da bir yandan ilan verip ben emlakçıyım diyordu bunun önüne geçilmeli ilanların kayıt altına alınmasının yanında başka adımlar da atılmalı"

İSTANBUL’DAKİ BEKLENTİ DAHA FAZLA GÜVEN

Mega kent İstanbul’da faaliyet gösteren emlak profesyonelleri de düzenlemeyi sektör açısından önemli bir adım olarak görüyor. İstanbul Emlak Odası Başkan Yardımcısı Fatih Gök, e-Devlet entegrasyonunun sektöre resmiyet kazandıracağını vurguladı. Gök, “Bu sistemle kayıt dışı çalışan sözde emlakçıların ortadan kalkmasını bekliyorum. Herkes emlakçıyım diyerek ilan açar hale geldi. Bu durumda da biz müşterilere güven veremiyoruz.” dedi.

Gök ayrıca piyasadaki mevcut durgunluğa işaret ederek, doğrulama sisteminin fiyatlar üzerinde kayda değer bir değişim yaratmasını beklemediğini ifade etti.

ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ REHBERİ

Yeni sistem kapsamında ilan vermek isteyen taşınmaz sahiplerinin belirli adımları takip etmesi gerekiyor. Bu bölümde ev sahibinin karşısına kendisine ait olan taşınmazlar çıkacak. İlan verilmek istenen taşınmaz açılan ekran üzerinden seçilecek. Sistem üzerinden devam edilmesinin ardından açılan sayfaya emlakçının yetki belgesinde bulunan yetki numarasının girilmesi gerekiyor.

YETKİ SÜRESİ NASIL İŞLEYECEK?

Taşınmaz sahibi, emlak danışmanına verdiği yetkinin süresini sistemde tanımlayacak. Bu süre en fazla 3 ay ile sınırlı olacak. İşlem tamamlandığında oluşturulan “Taşınmaz Kimlik Numarası”, emlak danışmanına iletilecek. Danışman, ilan platformlarında paylaşımı bu numara üzerinden gerçekleştirebilecek.

EMLAK DANIŞMANI OLMADAN İLAN VERİLEBİLİR Mİ?

Sistem, bireysel ilanlara da imkân tanıyor. Vatandaşlar emlak danışmanı olmadan ilan girebiliyor. Bu durumda platformlar, ilanı yayımlamadan önce taşınmazın ilanı veren kişiye veya birinci derece yakınlarına ait olup olmadığını sistem aracılığıyla doğrulayacak.

Kaynak: NTV