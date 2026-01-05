Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin beklediği Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu veriyle birlikte, Ocak 2026 döneminde yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal tavan zam oranı da resmiyet kazandı.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 34.88 olarak belirlendi.

Buna göre, kira sözleşmesi ocak ayında yenilenecek olan konut ve iş yerlerinde, mevcut kira bedeline en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapılabilecek. Bir önceki ayda da kira artış oranı aynı seviyede gerçekleşmişti.

Geçen ay zam oranı yüzde 35,91 olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi