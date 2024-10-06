Ev Sahibi ve Kiracılar 'Sözleşme' Detayına Dikkat: Kirada Yeni Dönem Başladı

Getirilecek yeni düzenlemelerle birlikte, kiracılar ve ev sahipleri için belirli yenilikler söz konusu olacak. İşte bu yeni döneme dair detaylar:

Cevdet Yılmaz, e-Devlet Kapısı kullanıcıları, kira sözleşmelerini yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecekleri bilgisini verdi.

Milyonlarca kiracının merakla beklediği kira artış oranları nihayet açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Eylül ayı enflasyon oranının %2,9 olarak belirlendiği, buna bağlı olarak 12 aylık ortalamaya göre kira artış oranının %63,47 olarak tespit edildiği bildirildi.