Ev Sahibi ve Kiracılar 'Sözleşme' Detayına Dikkat: Kirada Yeni Dönem Başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira sözleşmelerinde önemli bir değişimin kapılarını araladığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Getirilecek yeni düzenlemelerle birlikte, kiracılar ve ev sahipleri için belirli yenilikler söz konusu olacak. İşte bu yeni döneme dair detaylar:
Cevdet Yılmaz, e-Devlet Kapısı kullanıcıları, kira sözleşmelerini yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecekleri bilgisini verdi.
Milyonlarca kiracının merakla beklediği kira artış oranları nihayet açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Eylül ayı enflasyon oranının %2,9 olarak belirlendiği, buna bağlı olarak 12 aylık ortalamaya göre kira artış oranının %63,47 olarak tespit edildiği bildirildi.
KİRA ZAMLARI YENİDEN HESAPLANIYOR
Pandemi sürecinde kira artışları %25 oranında sınırlandırılmıştı. Ancak Temmuz ayından itibaren bu sınırlama kaldırılarak, kira artışları yeniden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre hesaplanmaya başlandı. Eylül 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamaya dayanan kira artış oranı %63,47 olarak belirlendi. Kiracılar, bu yeni oran doğrultusunda artışlarla karşılaşacaklar.
ENFLASYON VE KİRA ETKİSİ
Enflasyon oranları, kira artışlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerdeki enflasyon artışları, kira fiyatlarını doğrudan etkiliyor. TÜFE’ye göre belirlenen kira zamları, kiracılar ve ev sahipleri açısından önemli bir ekonomik gösterge haline gelmiş durumda. Bu süreç, kira piyasasında dalgalanmalara ve belirsizliklere yol açabilirken, kiracıların bütçelerini de zorlayabilir.