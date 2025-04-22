Ev Sahibi Olmanın Yeni Yöntemi Ortaya Çıktı! Uzman İsim Açıkladı, Meğer Bu Kadar Basitmiş
Konut fiyatlarının ve kredi faiz oranlarının yüksek seyrettiği dönemde, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir yöntem devreye girdi. Birden fazla kişinin aynı gayrimenkule ortak olarak konut sahibi olabildiği sistemde, mali yük paylaşılırken yatırım fırsatları da beraberinde geliyor. Uzmanlara göre ortak konut modeli, hem kira geliri hem de mülk değerindeki artışla kazanç sağlayabiliyor.
Kaynak: TGRT Haber
Gayrimenkul Uzmanı Neda Yağlı, ortak konut alımına dair merak edilenleri anlattı. Yağlı, bireysel olarak ev almakta zorlananlar için bu sistemin yeni bir fırsat sunduğunu belirterek, “Yaklaşık 25 bin TL’lik kredi ödemesiyle, ortaklar hem konutun değer kazanmasından hem de kira getirisinden yararlanabiliyor” dedi.
ANLAŞMAZLIKLAR RİSK OLUŞTURABİLİR
Sistemin cazip yanlarına rağmen dikkat edilmesi gereken bazı riskler de bulunuyor. Özellikle ortaklar arasında yaşanabilecek fikir ayrılıkları, süreci sekteye uğratabiliyor. Yağlı, “Bir taraf evi satmak isterken diğer taraf istemeyebilir. Vefat gibi durumlar da benzer sorunlara yol açabiliyor” diyerek bu tür olasılıkların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.
HUKUKİ GÜVENCE ŞART: NOTER ONAYLI SÖZLEŞME ÖNERİLİYOR
Uzmanlar, olası anlaşmazlıkların önüne geçebilmek için noter onaylı, ayrıntılı sözleşmelerin yapılmasını öneriyor. Bu sözleşmelere “öncelikli alım hakkı” gibi maddeler de eklenebiliyor. Buna göre, bir ortak evi satmak istediğinde, öncelikle diğer ortağa teklif sunulması gerekiyor.
EN FAZLA BEŞ KİŞİ ORTAK OLABİLİYOR
Mevcut uygulamalarda, bir konuta en fazla beş kişinin ortak olabildiği belirtiliyor. Bu da özellikle aile fertleri ya da yakın arkadaş grupları için sistemi cazip hale getiriyor.
KREDİ SORUMLULUĞU ORTAK OLARAK PAYLAŞILIYOR
Ortak konut alımında kredi yükümlülüğü de ortak olarak üstleniliyor. Ancak taraflardan birinin taksitleri aksatması, diğer ortakların kredi notunu olumsuz etkileyebiliyor. Bu konuda uyarıda bulunan Yağlı, “Ortağım ödemesini yapmazsa, maaşıma haciz gelebilir. Bu nedenle ortak seçimi çok dikkatli yapılmalı” dedi.
KONUT ALIMINDA STRATEJİK DEĞERLENDİRME ÖNEMLİ
Ev almak için doğru zamanın kişisel koşullara bağlı olduğunu belirten Yağlı, eldeki sermayenin farklı alanlarda değerlendirilmeyecekse, doğru konumda ve uygun özelliklerde bir evin her zaman kazandıracağını ifade etti. Yapı kalitesi, kira getirisi ve lokasyon gibi unsurların alım kararında belirleyici olduğunu vurguladı.
FIRSATLARIN YANI SIRA SORUMLULUKLAR DA VAR
Ortak konut modeli, iyi planlandığında ve güvenilir kişilerle hayata geçirildiğinde önemli bir yatırım fırsatına dönüşebiliyor. Ancak hem maddi hem de hukuki açıdan ciddi sorumluluklar barındıran sistemde, profesyonel danışmanlık alınması ve tüm şartların yazılı olarak belirlenmesi büyük önem taşıyor.