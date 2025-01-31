Ev Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat: Sadece Fiyatına Bakan Yandı

Ev satın alırken yapılan en büyük hatalardan biri, yalnızca konutun satış fiyatına bakmaktır. Oysa ki, tapu harçları, emlak vergisi, sigorta giderleri ve olası tadilat masrafları gibi ek ödemeler de bütçenize dahil edilmelidir. Ev alırken şu noktaları göz önünde bulundurmalısınız:

-Tapu ve Vergi Masrafları: Satış işlemleri sırasında tapu harcı, noter ücretleri ve emlak vergisi gibi ek ödemeler yapmanız gerekebilir.

-Sigorta Giderleri: Zorunlu deprem sigortası (DASK) ve konut sigortası gibi ek maliyetleri de unutmamalısınız.

-Tadilat ve Dekorasyon Masrafları: Satın aldığınız evde tadilat gerektiren alanlar olabilir. Önceden keşif yaparak ek maliyetleri hesaplayın.