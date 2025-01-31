Ev Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat: Sadece Fiyatına Bakan Yandı
Ev sahibi olmak, hayatınızın en büyük yatırımlarından biri olabilir. Ancak, sadece satış fiyatına bakmak yerine tüm maliyetleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. İşte ev alırken dikkat edilmesi gereken kritik noktalar…
Kaynak: Haber Merkezi
Ev satın alırken yapılan en büyük hatalardan biri, yalnızca konutun satış fiyatına bakmaktır. Oysa ki, tapu harçları, emlak vergisi, sigorta giderleri ve olası tadilat masrafları gibi ek ödemeler de bütçenize dahil edilmelidir. Ev alırken şu noktaları göz önünde bulundurmalısınız:
-Tapu ve Vergi Masrafları: Satış işlemleri sırasında tapu harcı, noter ücretleri ve emlak vergisi gibi ek ödemeler yapmanız gerekebilir.
-Sigorta Giderleri: Zorunlu deprem sigortası (DASK) ve konut sigortası gibi ek maliyetleri de unutmamalısınız.
-Tadilat ve Dekorasyon Masrafları: Satın aldığınız evde tadilat gerektiren alanlar olabilir. Önceden keşif yaparak ek maliyetleri hesaplayın.
KREDİ KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?
Eğer konut kredisi kullanmayı planlıyorsanız, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve ödeme koşullarını detaylı şekilde incelemelisiniz. İşte dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar:
Faiz Oranları: En uygun kredi faiz oranlarını araştırarak toplam maliyetinizi düşürebilirsiniz.
Aylık Geri Ödeme Planı: Aylık taksitlerin bütçenize uygun olup olmadığını önceden hesaplayın.
Peşinat Durumu: Peşinatınızı belirlerken gelir düzeyinizi göz önünde bulundurarak tasarruf planınızı oluşturun.
Konum SeçimiYaşam Kalitenizi Etkileyen En Önemli Faktör
Satın alacağınız evin konumu, sadece yatırım değeri açısından değil, yaşam kaliteniz açısından da büyük önem taşır. İşte konum seçerken dikkat etmeniz gereken kriterler:
Ulaşım Olanakları: Metro, otobüs ve ana arterlere yakınlık büyük avantaj sağlar.
Hastane ve Eğitim Kurumları: Yakın çevrede okul, üniversite ve hastane olup olmadığını kontrol edin.
Alışveriş ve Sosyal Alanlar: Market, AVM ve restoranlara yakınlık günlük yaşamınızı kolaylaştıracaktır.
EVİN YAPISAL DURUMU VE EKSPERTİZ RAPORU ÖNEMLİ
Evi satın almadan önce, yapısal kontrolleri detaylı bir şekilde yapmanız büyük önem taşır. Özellikle binanın yaşı, inşaat kalitesi, yalıtım durumu ve tesisat kontrolleri kritik faktörler arasındadır. İşte incelemeniz gereken bazı detaylar:
Duvar ve Zemin Kontrolleri: Çatlaklar, rutubet ve nem sorunlarını gözlemleyin.
Elektrik, Su ve Doğalgaz Tesisatı: Tesisatın sorunsuz çalıştığından emin olun.
Ekspertiz Raporu: Bağımsız bir ekspertiz firmasından destek alarak konutun gerçek piyasa değerini öğrenin.