Ev İlanları Sil Baştan! 1 Şubat'ta Yeni Sistem Devreye Giriyor: Artık Herkes İçin Zorunlu Olacak

Ev ve iş yeri ilanlarında sahte ve yetkisiz paylaşımların önüne geçmeyi amaçlayan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kapsamını genişletiyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, sistemin 1 Şubat’tan itibaren satılık konutları da içine alacağını açıkladı.

Akçam, konut satış ilanı vermek isteyen vatandaşların, ilan portallarında yer alabilmesi için emlak danışmanlarına e-Devlet üzerinden yetki tanımlayacağını belirtti.

TÜM GAYRİMENKULLER SİSTEME DAHİL EDİLİYOR

Yaklaşık bir yıldır kiralık konutlar ve satılık iş yerleri için uygulanan EİDS’nin son aşamasına gelindiğini ifade eden Akçam, sistemin yaygınlaşmasıyla Türkiye’deki tüm gayrimenkullerin doğrulanmış ilan sürecine dahil edileceğini söyledi.

Akçam, “Vatandaş, satacağı konutu ilan platformuna taşımak için e-Devlet üzerinden emlak danışmanına yetki verecek. Ayrıca sistem üzerinden hangi emlak danışmanıyla çalışacağını ve ilanın ne kadar süre yayında kalacağını da belirleyebilecek” dedi.

“ÇOKLU İLAN YETKİSİ KALDIRILMALI”

Sistemin daha sağlıklı işlemesi için bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Akçam, bir taşınmazın birden fazla emlakçı tarafından ilan verilmesine olanak tanıyan uygulamanın sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Akçam, “Vatandaşın tek bir emlak danışmanıyla çalışarak satış sürecini sonuçlandırması hem güven hem de şeffaflık açısından önemli. Ayrıca yetkilendirme sözleşmesinin de bu portalın içine entegre edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

YAŞLILAR VE YURT DIŞINDAKİLER İÇİN ALTERNATİF ÖNERİSİ

Sisteme erişimde zorlanabilecek gruplar için de çözüm önerilerinde bulunan Akçam, e-Devlet’e giriş yapamayan yaşlılar ile yurt dışında yaşayan mülk sahiplerinin telefon üzerinden onay verebilmesini sağlayacak bir model üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda “Web Tapu” benzeri bir uygulamanın hayata geçirilebileceğini belirtti.

“SORUMLU EMLAK DANIŞMANLARIYLA ÇALIŞIN”

Yeni uygulamayla ilanların daha şeffaf ve denetlenebilir hale geleceğini vurgulayan Akçam, vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Akçam, “Taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip, sorumlu emlak danışmanlarıyla çalışılmasını öneriyoruz. e-Devlet üzerinden yetki vermekten çekinilmemeli. Bu danışmanlar, devletin belirlediği tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmiş kişiler. Güvenli gayrimenkul alışverişinin yolu buradan geçiyor” dedi.

Kaynak: AA