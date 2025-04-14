Ev Hanımlarına Emeklilik Yolu Açılıyor: 25 Yıl Şartı ve Prim Desteği Gündemde

Bayram, 25 yıl evlilik şartının yalnızca mevcut evliler için değil, yeni evlenecek çiftler için de uygulanabileceğini belirtti. Bu kapsamda, genç çiftlere yönelik teşviklerin doğum oranlarını artırabileceğini dile getirdi. Emeklilik yaşına ilişkin ise herhangi bir sınırlama olmadığını, EYT benzeri bir modelle 43-45 yaşlarında emeklilik hakkı tanınabileceğini ifade etti.