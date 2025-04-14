Ev Hanımlarına Emeklilik Yolu Açılıyor: 25 Yıl Şartı ve Prim Desteği Gündemde
Aile hayatına yıllarını adayan ev hanımlarının emeklilik hakkı elde edebilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Sosyal güvenceden yoksun olarak ev işlerini üstlenen milyonlarca kadın için hazırlanan düzenleme, emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin habercisi oldu.
Kaynak: TGRT Haber
Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili TGRT Haber’de katıldığı programda önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de doğum oranının 2,11 seviyesinden 1,5’in altına gerilemesi, devletin bu konuda yeni politikalar geliştirmesine neden oldu. Bayram, bu düşüşün gelecek yıllarda ciddi demografik sorunlara yol açabileceğini belirtti.
Ev hanımlarının da bir iş gücü oluşturduğunu vurgulayan Bayram, bu kesime emeklilik hakkı tanınmasının yalnızca sosyal adalet değil, aynı zamanda demografik denge açısından da önemli olduğunu ifade etti.
25 YIL EVLİLİK ŞARTI ÖNE ÇIKIYOR
Üzerinde çalışılan modele göre, ev hanımlarının emekliliği belirli kriterler doğrultusunda sağlanacak. En çok dikkat çeken başlık ise “25 yıl evli kalma” şartı. Bu süreyi dolduran kadınların, belirli bir prim günü karşılığında emekli olabilmesinin önü açılacak. Prim gün sayısının 3.600 ile 5.400 gün arasında olması öngörülüyor.
PRİM DESTEĞİ MODELİ GÜNDEMDE
Düzenlemeyle birlikte ev hanımlarının sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması da planlanıyor. Gündemdeki modele göre, prim ödemelerinin üçte biri kamu tarafından üstlenilecek. Örneğin, aylık 1.000 TL prim ödeyen bir ev hanımı için devletin 300 TL’lik kısmı karşılaması, sistemin daha ulaşılabilir hale gelmesini sağlayacak.
Bayram, 25 yıl evlilik şartının yalnızca mevcut evliler için değil, yeni evlenecek çiftler için de uygulanabileceğini belirtti. Bu kapsamda, genç çiftlere yönelik teşviklerin doğum oranlarını artırabileceğini dile getirdi. Emeklilik yaşına ilişkin ise herhangi bir sınırlama olmadığını, EYT benzeri bir modelle 43-45 yaşlarında emeklilik hakkı tanınabileceğini ifade etti.
DOĞUM DESTEKLERİ GENİŞLETİLİYOR
Devletin doğum teşvikleri de yeni düzenlemeyle birlikte artırılıyor. Aile kurmayı teşvik etmeyi hedefleyen destek paketinde şu ödemeler yer alıyor:
İlk çocuk için: 5.000 TL
İkinci çocuk için: 1.500 TL
Üçüncü ve sonraki her çocuk için: 5.000 TL
Bu kapsamda üç çocuk sahibi bir ailenin alabileceği toplam destek 11.500 TL’ye kadar çıkıyor.
İŞVERENLERE KREŞ ZORUNLULUĞU GÜNDEMDE
Kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla başka adımlar da planlanıyor. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için hibrit çalışma modelleri, evden çalışma imkânları ve kreş destekleri gündemde. Devletin, belirli sayının üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde kreş zorunluluğu getirmesi ve haftanın bazı günlerinde uzaktan çalışmaya izin vermesi, kadınların hem annelik görevlerini hem de kariyerlerini sürdürebilmelerine olanak tanıyacak.
Ev hanımlarına yönelik bu adımlar, uzun yıllardır beklenen sosyal güvence hakkının hayata geçirilmesine yönelik en somut gelişmeler arasında yer alıyor. Yapılacak düzenlemelerle milyonlarca kadının emeklilik hayali gerçeğe dönüşebilir.