Ev arayanlar dikkat: Bunu yapmazsanız evden atılabilirsiniz!

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; Kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulamasının başladığı 1 Eylül'den bu yana yaklaşık 32 bin dosyadan 4 bin 200'ü anlaşmayla sonuçlanırken, 3 binin üzerinde dosya ise mahkemeye taşındı.”