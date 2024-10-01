Ev Almayı Düşünenler Buralara Bakmadan Sakın Almayın: 3 Büyükşehirdeki En Kârlı İlçeler Belli Oldu
Faiz indirimi beklentileri, yüksek kira getirileri ve durgun konut piyasası, yatırımcıları yeniden konuta yönlendirdi. Özellikle alternatif getirilerin düşmesi ve nakit parası olanların güvenli liman arayışı bu süreci hızlandırdı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye genelinde konut satışları yükseliş gösterirken, 3 büyük ildeki geri dönüş süreleri ilçelere göre büyük farklılıklar sergiliyor. İzmir’in Çeşme ilçesinde konutların geri dönüş süresi 31 yıla kadar uzarken, Ankara Beypazarı’nda bu süre 10 yıla kadar inebiliyor. İşte 3 büyük şehirde en hızlı geri dönüş sağlayan ilçeler.
Son dönemde konut satışlarında, yüksek kredi faiz oranlarına rağmen ciddi bir artış yaşandı. Ağustos 2024 verilerine göre, Türkiye genelinde gayrimenkul satışları bir önceki yıla göre %9,9 artarak 134 bin 155 adede ulaştı. Bu artış, yatırımcıların yeniden konut piyasasına yönelmesine yol açtı.
ORTALAMA KONUT FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ
Ağustos 2024 itibarıyla konut fiyatları yıllık %30 oranında nominal bir artış gösterdi. Ancak, enflasyondan arındırıldığında reel değer kaybı %17 olarak kaydedildi. Gayrimenkul analiz platformu Endeksa’ya göre, Türkiye genelindeki ortalama konut fiyatı 3 milyon 463 bin TL’ye ulaştı. Metrekare başına düşen ortalama satış fiyatı ise 26 bin 640 TL olarak açıklandı.
KONUT YATIRIMINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?
Sektör uzmanları, kira getirilerindeki artışın amortisman süresini 13 yıla kadar düşürdüğünü belirtiyor. Faiz indirimi beklentilerinin de etkisiyle, yatırımcıların yeniden gayrimenkule yöneldiği gözlemleniyor. Uzmanlar, konut alırken fiyat, kira getirisi ve geri dönüş süresi gibi kriterlerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA ARASINDAKİ FARKLAR
Üç büyükşehirde ilçeler arasındaki kira getirisi ve geri dönüş süresi oldukça farklılık gösteriyor. Örneğin, İstanbul Eyüpsultan’da yıllık kira getirisi %7,67 seviyesine çıkarken, Beykoz’da bu oran %3,42’ye kadar düşüyor. Geri dönüş süreleri de bu iki ilçe arasında büyük bir farkla, Eyüpsultan’da 13 yıl, Beykoz’da ise 29 yıl olarak değişiyor.
İSTANBUL'UN EN CAZİP İLÇELERİ LİSTESİ
Endeksa tarafından hesaplanan verilere göre; İstanbul'da, yatırımcısına en hızlı geri dönüş sağlayan ilçeler şöyle sıralanıyor:
1-Eyüpsultan
Ortalama kira: 27 bin 961 TL
Yıllık getiri: %7,67
Geri dönüş süresi: 13 Yıl
2-Kağıthane
Ortalama kira: 22 bin 769 TL
Yıllık getiri: %7,54
Geri dönüş süresi: 13 Yıl
3-Gaziosmanpaşa
Ortalama kira: 19 bin 282 TL
Yıllık getiri: %7,51
Geri dönüş süresi: 13 Yıl
ANKARA'NIN EN CAZİP İLÇELERİ LİSTESİ
Başkentte en hızlı geri dönüş sağlayan ilçeler:
1-Beypazarı
Ortalama kira: 13 bin 048 TL
Yıllık getiri: %10,14
Geri dönüş süresi: 10 Yıl
2-Mamak
Ortalama kira: 15 bin 722 TL
Yıllık getiri: %9,36
Geri dönüş süresi: 10 Yıl
3-Sincan
Ortalama kira: 16 bin 557 TL
Yıllık getiri: %9,29
Geri dönüş süresi: 10 Yıl
İZMİR'İN EN CAZİP İLÇELERİ LİSTESİ
Ege'nin incisi İzmir'de en hızlı geri dönüş sağlayan ilçeler:
1-Bayındır
Ortalama kira: 14 bin 366 TL
Yıllık getiri: %10,56
Geri dönüş süresi: 10 Yıl
2-Konak
Ortalama kira: 22 bin 102 TL
Yıllık getiri: %8,75
Geri dönüş süresi: 11 Yıl
3-Buca
Ortalama kira: 15 bin 483 TL
Yıllık getiri: %8,57
Geri dönüş süresi: 11 Yıl
KİRA GETİRİSİNE GÖRE PAHALI İLÇELER
Öte yandan yine 3 büyükşehir dikkate alındığında;
-İstanbul'da Beykoz, Beşiktaş ve Bakırköy'de geri dönüş süreleri sırasıyla 29, 23 ve 22 yıl;
-Ankara Ayaş'ta 18 yıl;
-İzmir'de de Çeşme, Urla ve Foça'da sırasıyla 31, 20 ve 20 yıl olarak hesaplanıyor.