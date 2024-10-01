Ev Almayı Düşünenler Buralara Bakmadan Sakın Almayın: 3 Büyükşehirdeki En Kârlı İlçeler Belli Oldu

ORTALAMA KONUT FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ağustos 2024 itibarıyla konut fiyatları yıllık %30 oranında nominal bir artış gösterdi. Ancak, enflasyondan arındırıldığında reel değer kaybı %17 olarak kaydedildi. Gayrimenkul analiz platformu Endeksa’ya göre, Türkiye genelindeki ortalama konut fiyatı 3 milyon 463 bin TL’ye ulaştı. Metrekare başına düşen ortalama satış fiyatı ise 26 bin 640 TL olarak açıklandı.

KONUT YATIRIMINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Sektör uzmanları, kira getirilerindeki artışın amortisman süresini 13 yıla kadar düşürdüğünü belirtiyor. Faiz indirimi beklentilerinin de etkisiyle, yatırımcıların yeniden gayrimenkule yöneldiği gözlemleniyor. Uzmanlar, konut alırken fiyat, kira getirisi ve geri dönüş süresi gibi kriterlerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA ARASINDAKİ FARKLAR

Üç büyükşehirde ilçeler arasındaki kira getirisi ve geri dönüş süresi oldukça farklılık gösteriyor. Örneğin, İstanbul Eyüpsultan’da yıllık kira getirisi %7,67 seviyesine çıkarken, Beykoz’da bu oran %3,42’ye kadar düşüyor. Geri dönüş süreleri de bu iki ilçe arasında büyük bir farkla, Eyüpsultan’da 13 yıl, Beykoz’da ise 29 yıl olarak değişiyor.