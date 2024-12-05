Ev Almak İsteyenlere Köprüden Önce Son Çıkış! Konut Kredisinde Oranlar Güncellendi
Konut sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi birikimlerine ek olarak konut kredisi çekmek için bankaların faiz oranlarını araştırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Konut kredilerine ret oranlarının yükselmesi ev fiyatlarının da artması eskiye göre kullanımı da düşürdü. Konut sahibi olmak isteyen kişinin 3 milyon lira konut kredisi çektiğinde ödeyeceği tutar belli oldu.
Bankaların açıkladıkları son faiz oranları belli oldu. Bu oranlarda birlikte 3 milyon liralık bir konut kredisi çeken vatandaşın geri ödeyeceği tutar da listelendi. İşte banka banka 3 milyon liralık konut kredisinin geri ödeme listesi…
3 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEMESİ BELLİ OLDU
Konut sahibi olmak için bankadan 3 milyon liralık konut kredisi çeken vatandaşın ödeyeceği tutarlar banka banka şu şekilde listelendi:
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 104.367,40 TL
Toplam Ödeme: 7.540.043 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 128.628,71 TL
Toplam Ödeme: 9.281.832 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 104.367,40 TL
Toplam Ödeme: 7.536.826 TL
ING
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 105.847,37 TL
Toplam Ödeme: 7.647.270 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 133.136,28 TL
Toplam Ödeme: 9.607.771 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 105.847,37 TL
Toplam Ödeme: 7.651.570 TL
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 109.580,61 TL
Toplam Ödeme: 7.915.803 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 114.374,91 TL
Toplam Ödeme: 8.259.184 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 103.630,33 TL
Toplam Ödeme: 7.492.083 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 99.491,38 TL
Toplam Ödeme: 7.192.999 TL