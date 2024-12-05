Ev Almak İsteyenlere Köprüden Önce Son Çıkış! Konut Kredisinde Oranlar Güncellendi

Konut kredilerine ret oranlarının yükselmesi ev fiyatlarının da artması eskiye göre kullanımı da düşürdü. Konut sahibi olmak isteyen kişinin 3 milyon lira konut kredisi çektiğinde ödeyeceği tutar belli oldu.

Bankaların açıkladıkları son faiz oranları belli oldu. Bu oranlarda birlikte 3 milyon liralık bir konut kredisi çeken vatandaşın geri ödeyeceği tutar da listelendi. İşte banka banka 3 milyon liralık konut kredisinin geri ödeme listesi…