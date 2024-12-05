Ev Almak İsteyenlere Köprüden Önce Son Çıkış! Konut Kredisinde Oranlar Güncellendi

Konut sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi birikimlerine ek olarak konut kredisi çekmek için bankaların faiz oranlarını araştırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ev Almak İsteyenlere Köprüden Önce Son Çıkış! Konut Kredisinde Oranlar Güncellendi - Resim: 1

Konut kredilerine ret oranlarının yükselmesi ev fiyatlarının da artması eskiye göre kullanımı da düşürdü. Konut sahibi olmak isteyen kişinin 3 milyon lira konut kredisi çektiğinde ödeyeceği tutar belli oldu.

Bankaların açıkladıkları son faiz oranları belli oldu. Bu oranlarda birlikte 3 milyon liralık bir konut kredisi çeken vatandaşın geri ödeyeceği tutar da listelendi. İşte banka banka 3 milyon liralık konut kredisinin geri ödeme listesi…

1 5
Ev Almak İsteyenlere Köprüden Önce Son Çıkış! Konut Kredisinde Oranlar Güncellendi - Resim: 2

3 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEMESİ BELLİ OLDU

Konut sahibi olmak için bankadan 3 milyon liralık konut kredisi çeken vatandaşın ödeyeceği tutarlar banka banka şu şekilde listelendi:

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 104.367,40 TL

Toplam Ödeme: 7.540.043 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %4,04

Aylık Taksit: 128.628,71 TL

Toplam Ödeme: 9.281.832 TL

2 5
Ev Almak İsteyenlere Köprüden Önce Son Çıkış! Konut Kredisinde Oranlar Güncellendi - Resim: 3

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 104.367,40 TL

Toplam Ödeme: 7.536.826 TL

ING

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 105.847,37 TL

Toplam Ödeme: 7.647.270 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 133.136,28 TL

Toplam Ödeme: 9.607.771 TL

3 5
Ev Almak İsteyenlere Köprüden Önce Son Çıkış! Konut Kredisinde Oranlar Güncellendi - Resim: 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 105.847,37 TL

Toplam Ödeme: 7.651.570 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 109.580,61 TL

Toplam Ödeme: 7.915.803 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 114.374,91 TL

Toplam Ödeme: 8.259.184 TL

4 5
Ev Almak İsteyenlere Köprüden Önce Son Çıkış! Konut Kredisinde Oranlar Güncellendi - Resim: 5

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 103.630,33 TL

Toplam Ödeme: 7.492.083 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 99.491,38 TL

Toplam Ödeme: 7.192.999 TL

5 5