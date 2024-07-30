Ev Almak İsteyenler İçin Yatırım Önerisi: O Bölgedeki Fırsatı Kaçırmayın!
Yüksek fiyatlar nedeniyle konut satışları azaldı. Vatandaşlar ise ellerindeki birikim ile doğru yere yatırım yapmak istiyor. Emlak sektörü temsilcilerinden ev almayı düşünenler için yatırım önerisi geldi. İşte büyük fırsatın detayları...
Barınma krizi her geçen gün büyüyor. Artan konut fiyatları ve yüksek faizli krediler nedeniyle ev almak neredeyse hayal oldu. Yastık altında biraz birikim yapmış olan vatandaşlar da kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. Gayrimenkul uzmanları, düşük fiyatlı ve yüksek getiri potansiyeline sahip konutlar için ise bazı lokasyonları ön plana çıkarıyor.