Ev almak isteyenler için Emlak Konut'tan yeni kampanya: İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iştiraki olan Emlak Konut GYO, hem sektörün canlanması hem de konut alım şartlarının iyileştirilmesi için ev sahibi olmak isteyenlere yönelik yeni bir kampanya hazırladı.

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Ev almak isteyenler için Emlak Konut'tan yeni kampanya: İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıllarda rekor üzerine rekor kıran konut satışları, faizlerin yükselmesi ve fiyatlardaki fahiş artış sebebiyle geriledi. Hem fiyatlar hem de bankaların faiz yükü artınca vatandaşın konut sahibi olması iyice zorlaştı. Konut satışlarında yaşanan düşüş ve piyasadaki durgunluk Emlak Konut GYO'yu harekete geçirdi. Sabah'ta yer alan habere göre şirket, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya hazırladı.

FAİZ % 1.30-1.50 BANDINA İNİYOR

Bugün detayları açıklanacak dev konut kampanyasında konut kredi faizlerinin yüzde 1.30-1.50 bandına inmesi, vadenin 72 ay olması bekleniyor. Halen bankalarda güncel faiz oranları yüzde 3.19-4.50 bandında değişiyor. Emlak Konut'un kampanyasında ara ödemeler ve artan taksitlerle erişimin kolaylaştırılması da planlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, diğer Emlak Konut kampanyalarında olduğu gibi, peşin alımlarda yüzde 20-25 indirim seçeneği de bulunuyor. Sektörün uzun süredir beklediği dev kampanyaya ağırlıkla Emlak Konut projeleri dahil olurken, kimi hasılat paylaşımı projeleri de kapsama alınacak.

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