Ev Almak İsteyenler Havalara Uçacak! Devletten Yüzde 50 Destek, Detaylar Netleşti

Düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla yenilenen "Konut Hesabı" programı ile devlet desteği artırılıyor. Hükümet, bu programla vatandaşları tasarrufa teşvik ederken, bireysel konut edinimini desteklemeyi hedefliyor. Program kapsamında, en az 3 yıl boyunca yapılacak düzenli ödemelerle vatandaşlara yüzde 50’ye varan devlet katkısı sağlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Ev Almak İsteyenler Havalara Uçacak! Devletten Yüzde 50 Destek, Detaylar Netleşti - Resim: 1

Konut Hesabı, düşük bütçeli vatandaşların ev sahibi olmasına imkan tanıyacak şekilde yeniden düzenleniyor. Programa dahil olanlar, hesap açılışından itibaren belirledikleri periyotlarda ödeme yapacak ve 3 yılın sonunda devlet katkısından yararlanabilecek. Program, yalnızca bir kişi tarafından ve sadece bir kez kullanılabilecek. 18 yaş altındaki kişiler için hesap açılması ise mümkün olmayacak.

Proje, dolarizasyonun önüne geçmeyi hedeflerken, birikimlerin yalnızca Türk lirası cinsinden yapılmasına izin verilecek. Dolar, avro veya altın gibi para birimleri programda kullanılmayacak. Uygulama ilk etapta kamu bankaları üzerinden hayata geçirilecek, ardından diğer bankaların katılımıyla genişletilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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