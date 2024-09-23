Ev Almak İsteyenler Havalara Uçacak! Devletten Yüzde 50 Destek, Detaylar Netleşti

Konut Hesabı, düşük bütçeli vatandaşların ev sahibi olmasına imkan tanıyacak şekilde yeniden düzenleniyor. Programa dahil olanlar, hesap açılışından itibaren belirledikleri periyotlarda ödeme yapacak ve 3 yılın sonunda devlet katkısından yararlanabilecek. Program, yalnızca bir kişi tarafından ve sadece bir kez kullanılabilecek. 18 yaş altındaki kişiler için hesap açılması ise mümkün olmayacak.

Proje, dolarizasyonun önüne geçmeyi hedeflerken, birikimlerin yalnızca Türk lirası cinsinden yapılmasına izin verilecek. Dolar, avro veya altın gibi para birimleri programda kullanılmayacak. Uygulama ilk etapta kamu bankaları üzerinden hayata geçirilecek, ardından diğer bankaların katılımıyla genişletilecek.

Kaynak: Haber Merkezi