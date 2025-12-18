Ev Almak İsteyenler Dikkat! İstanbul'da En Çok Tercih Edilen İlçeler Belli Oldu

İstanbul’da ev almak isteyenlerin rotası değişti. Kasım 2025’te Esenyurt satış adedinde zirveyi korurken, metrekare fiyatı 144 bin TL’yi aşan Kadıköy de en çok konut satılan ilk 10 ilçe arasına girdi.

Ev Almak İsteyenler Dikkat! İstanbul'da En Çok Tercih Edilen İlçeler Belli Oldu
İstanbul’da konut piyasasında alıcıların ilçe bazındaki tercihleri netleşti. Kasım 2025 verilerine göre, Esenyurt satış adedinde zirvedeki yerini korurken, metrekare fiyatlarının yüksekliğine rağmen Kadıköy de en çok konut satılan ilçeler arasında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre, kasım ayında Türkiye genelinde toplam 141 bin 100 konut satışı gerçekleştirildi. Mega kent İstanbul ise 24 bin 234 tapu devriyle satışlarda liderliğini sürdürdü.

ESENYURT ZİRVEDE KALDI

İstanbul’da ilçe bazlı satışlara bakıldığında, Esenyurt 3 bin adedi aşan satışla en fazla konutun el değiştirdiği ilçe oldu. Yüksek konut arzı ve görece uygun fiyatlar, Esenyurt’un talep görmesinde belirleyici rol oynadı. İlçede 2025’in ilk 11 ayında gerçekleşen toplam satış sayısı 29 bin 449’a ulaştı.

EN ÇOK KONUT SATILAN 10 İLÇE

Kasım 2025 döneminde İstanbul’da konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler şu şekilde sıralandı:

  • Esenyurt: 3.070
  • Pendik: 1.185
  • Başakşehir: 1.142
  • Beylikdüzü: 1.085
  • Bahçelievler: 1.041
  • Kartal: 873
  • Ümraniye: 824
  • Kadıköy: 820
  • Sancaktepe: 777
  • Tuzla: 726

AVRUPA YAKASI HACİMDE ÖNDE

Listede yer alan 10 ilçenin 4’ü Avrupa, 6’sı Anadolu yakasında bulunuyor. Ancak satış hacmi açısından değerlendirildiğinde, Avrupa yakasındaki ilçelerin tamamında satışların bin adedin üzerine çıkması dikkat çekti.

Planlı yapılaşmasıyla öne çıkan Başakşehir, merkeze uzak olmasına rağmen talep görmeye devam ederken, Bahçelievler ise merkezi konumu sayesinde alıcıların tercih ettiği ilçeler arasında yer aldı.

ANADOLU YAKASINDA SAHİL ETKİSİ

Anadolu yakasında ise konut talebi daha çok sahil hattında yoğunlaştı. Kadıköy, Kartal, Pendik ve Tuzla gibi ilçeler, fiyat seviyeleri farklılık gösterse de alıcıların ilgisini çekti. Özellikle Kadıköy, İstanbul’un en pahalı ilçelerinden biri olmasına rağmen satışlarda ilk 10’dan düşmedi.

METREKARE FİYATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Endeksa verilerine göre, Kasım 2025 itibarıyla İstanbul’da en çok konut satılan ilçelerde ortalama metrekare fiyatları şöyle gerçekleşti:

  • Esenyurt: 26 bin 828 TL
  • Beylikdüzü: 39 bin 812 TL
  • Bahçelievler: 46 bin 419 TL
  • Sancaktepe: 46 bin 768 TL
  • Pendik: 54 bin 270 TL
  • Tuzla: 54 bin 353 TL
  • Başakşehir: 60 bin 662 TL
  • Ümraniye: 63 bin 188 TL
  • Kartal: 66 bin 535 TL
  • Kadıköy: 144 bin 366 TL

Veriler, İstanbul’da konut talebinin hem fiyat avantajı sunan bölgelerde hem de yüksek fiyatlı merkezi ilçelerde canlılığını koruduğunu ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi

Konut İstanbul
