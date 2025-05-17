Ev Almak İsteyenler Dikkat! En Düşük Konut Kredisi Faizi Veren Banka Belli Oldu

Ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yine konut kredisi var. Konut piyasasında artan hareketlilik, kredi başvurularını da artırırken bankalar, faiz oranlarında yeni güncellemeler yaptı. Peki, şu anda en düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 3 milyon TL’lik kredi çeken biri, 5 yıl vade sonunda toplam ne kadar geri ödeme yapacak? İşte detaylar...