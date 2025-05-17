Ev Almak İsteyenler Dikkat! En Düşük Konut Kredisi Faizi Veren Banka Belli Oldu
Konut sahibi olmak isteyenlerin gözü bankaların güncel kredi faiz oranlarında. En düşük faiz oranı yüzde 3,09 seviyesindeyken, 3 milyon TL’lik 5 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi bankadan bankaya fark ediyor. İşte en uygun konut kredisi veren bankalar ve geri ödeme tutarları…
Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yine konut kredisi var. Konut piyasasında artan hareketlilik, kredi başvurularını da artırırken bankalar, faiz oranlarında yeni güncellemeler yaptı. Peki, şu anda en düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 3 milyon TL’lik kredi çeken biri, 5 yıl vade sonunda toplam ne kadar geri ödeme yapacak? İşte detaylar...
EN DÜŞÜK FAİZ ORANI %3,09 SEVİYESİNDE
Bankaların güncel faiz oranlarına bakıldığında en düşük konut kredisi faizi yüzde 3,09 seviyesinde. Bu oran Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından sunuluyor. En yüksek faiz oranı ise yüzde 5,89 ile Şekerbank’ta.
EV ALMAK İSTEYENLER DİKKATLE HESAP YAPIYOR
Yüksek kredi tutarları ve uzun vadeler nedeniyle, faiz oranlarındaki küçük değişiklikler bile aylık taksitlerde ciddi farklar yaratıyor. Bu nedenle ev sahibi olmak isteyenler, hangi bankadan kredi çekeceklerini belirlerken ödeme planlarını detaylı bir şekilde karşılaştırıyor.
3 MİLYON TL KONUT KREDİSİNDE AYLIK TAKSİT NE KADAR?
5 yıl vadeli (60 ay) ve 3 milyon TL tutarındaki konut kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları ve ödeme planları şöyle:
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 110.497,55 TL
Toplam Ödeme: 6.658.553 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 110.497,55 TL
Toplam Ödeme: 6.664.353 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 110.731,78 TL
Toplam Ödeme: 6.685.606 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,17
Aylık Taksit: 112.377,15 TL
Toplam Ödeme: 6.784.079 TL
Akbank
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 115.220,94 TL
Toplam Ödeme: 6.951.016 TL
Kuveyt Türk
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 115.459,22 TL
Toplam Ödeme: 6.961.127 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 120.265,86 TL
Toplam Ödeme: 7.250.992 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 123.675,72 TL
Toplam Ödeme: 7.448.793 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 123.920,67 TL
Toplam Ödeme: 7.468.814 TL
ING Türkiye
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 127.368,87 TL
Toplam Ödeme: 7.673.916 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 127.864,32 TL
Toplam Ödeme: 7.700.559 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 182.590,91 TL
Toplam Ödeme: 10.982.754 TL