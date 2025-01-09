Ev Alıp Satacaklar Dikkat! Emlak Uzmanı Konut Piyasasının Yol Haritasını Çizdi: Büyük Yükseliş Olacak

POTEKLİ SATIŞLAR GERİLEDİ

2024 yılında ipotekli konut satışlarının önceki yıllara göre düşük kaldığını ifade eden Özelmacıklı, toplam gayrimenkul satışları içinde ipotekli satışların payının %10’a kadar düştüğünü belirtti. Emlak uzmanı, ‘‘2024 yılının son döneminde konut satışlarında artışlar görülmüştü. 1 milyon 400 bin civarı konut satışı oldu. Bu satışların da 150-160 bini kredili satıldı” diye konuştu.

KONUT SEKTÖRÜ 2025’TE HAREKETLENECEK

Sektör temsilcileri, yeni projelerin devreye alınmasıyla hem konut ihtiyacının karşılanacağını hem de fiyatların dengeleneceğini düşünüyor. Kamunun destekleri ve faiz indirimi beklentisiyle birlikte, 2025 yılında konut sektörünün yeniden canlanması bekleniyor.