Ev Alıp Satacaklar Dikkat! Emlak Uzmanı Konut Piyasasının Yol Haritasını Çizdi: Büyük Yükseliş Olacak
2024 yılında durgunluk yaşayan konut sektörü, 2025’te ekonomideki toparlanma sinyalleriyle birlikte yeniden hareketlenmeye başladı.
Kaynak: İHA
Uzmanlar, konut arzındaki artış ve konut kredisi faiz oranlarında beklenen düşüşlerin sektöre ivme kazandıracağını öngörüyor. Konut piyasasının geleceğine ilişkin emlak uzmanı Hakan Özelmacıklı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
FAİZ İNDİRİMİ VE ARZ ARTIŞI BEKLENİYOR
Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025 yılında konut kredi faiz oranlarının düşmesinin sektörü canlandıracağını belirtti. Şu anda %3 seviyelerinde olan konut kredi faiz oranlarının yıl sonunda %2’ye kadar gerilemesinin beklendiğini ifade eden Özelmacıklı, bu durumun finansmana erişimi kolaylaştırarak gayrimenkul talebini artıracağını söyledi. Ancak talep artışına bağlı olarak konut fiyatlarında da yükseliş yaşanabileceğini dile getirdi.
KONUTTA TALEP KARŞILANAMIYOR
Devletin konut üretimine yönelik teşviklerinin önemine vurgu yapan Özelmacıklı, Türkiye'de yıllık 800 bin konut ihtiyacı bulunduğunu, ancak bu talebin karşılanamadığını belirtti. Emlak uzmanı, devletin 250 bin konut projesini gerçekleştirmesiyle, piyasada hareketlilik yaşanabileceğini belirtti.
POTEKLİ SATIŞLAR GERİLEDİ
2024 yılında ipotekli konut satışlarının önceki yıllara göre düşük kaldığını ifade eden Özelmacıklı, toplam gayrimenkul satışları içinde ipotekli satışların payının %10’a kadar düştüğünü belirtti. Emlak uzmanı, ‘‘2024 yılının son döneminde konut satışlarında artışlar görülmüştü. 1 milyon 400 bin civarı konut satışı oldu. Bu satışların da 150-160 bini kredili satıldı” diye konuştu.
KONUT SEKTÖRÜ 2025’TE HAREKETLENECEK
Sektör temsilcileri, yeni projelerin devreye alınmasıyla hem konut ihtiyacının karşılanacağını hem de fiyatların dengeleneceğini düşünüyor. Kamunun destekleri ve faiz indirimi beklentisiyle birlikte, 2025 yılında konut sektörünün yeniden canlanması bekleniyor.