Ev Alıp Satacaklar Dikkat Bakanlık Devreye Girdi! Bunu Yapan Yandı, Cezası Büyük
Ticaret Bakanlığı, konut piyasasında artan manipülasyon ve tüketiciyi yanıltmaya yönelik ilanlara karşı yeni bir adım attı. Özellikle satış fiyatı bölümüne “1 TL” yazarak alıcıları yanıltan emlak ofisleri hakkında inceleme başlatıldı. Gerçek değer yerine sembolik fiyatla ilan yayımlayan bazı firmaların reklamları kaldırıldı, firmalara yönelik idari süreç devreye alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’nun yaptığı tespitlere göre, emlak ilan sitelerinde bazı satılık ev ilanlarının fiyat bölümüne "1 TL" yazılarak potansiyel alıcıların doğrudan arama yapması amaçlanıyor. Kurul, bu yöntemin tüketiciyi hem yanlış yönlendirdiğini hem de satış fiyatı hakkında gerçek bilgi sunulmadığı için aldatıcı nitelik taşıdığını açıkladı.
İLANLAR YAYINDAN KALDIRILIYOR
Platformlardaki ilan sisteminin fiyat girilmesini zorunlu kıldığını savunan bazı emlak firmaları, bu nedenle sembolik olarak “1 TL” yazdıklarını belirtti. Ancak Reklam Kurulu, bu savunmayı yetersiz buldu. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:
"Tanıtımlarda belirtilen 1 TL tutarının gerçek bir satış fiyatı olmayacağı açıktır. Bu nedenle tüketiciler eksik bilgilendirilmiş, yanıltılmış ve aldatılmıştır. Ayrıca firmalarca sunulan bilgi ve belgelerin ispatlayıcı nitelikte olmadığı görülmüştür. Bu durum, tanıtımların ortalama tüketici nezdinde yanıltıcı olduğuna işaret etmektedir."
Bu gerekçeyle Kurul, 10 farklı ilandaki içeriklerin yayından kaldırılmasına karar verdi.
FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA 200 BİN TL CEZA
Ticaret Bakanlığı’nın kısa süre önce yürürlüğe aldığı düzenleme çerçevesinde, internet ortamında yayımlanan emlak ilanlarında yalnızca sembolik fiyatlar değil, aynı zamanda gerçek değerle uyuşmayan fahiş fiyat artışları da cezaya tabi tutuluyor. Bu kapsamda, genel ekonomik verilerle örtüşmeyen ve somut gerekçeye dayanmayan ilan sahiplerine her bir ilan için 200 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilecek.
Yeni düzenleme doğrultusunda sadece emlak ofisleri değil, taşınmaz sahipleri de sorumlu tutulacak. Özellikle fiyat şişirmesi yapıldığı tespit edilen ilanlarda ceza doğrudan mülk sahibine yönlendirilecek.
DENETİMLER SIKLAŞIYOR
Ticaret Bakanlığı, tüketicinin doğru bilgiye ulaşabilmesi için ilan platformlarındaki denetimleri artıracağını ve benzer uygulamaları sürdüren firmalara karşı daha sert yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Bu kapsamda hem fiyat bilgisi hem de diğer ilan içeriklerinde doğruluk esasına uygunluk aranacak.
Bakanlık yetkilileri, vatandaşlara da dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, fiyatı olağandışı düşük görünen ilanlar karşısında temkinli yaklaşmalarını ve gerekirse şikayet mekanizmalarını kullanmalarını önerdi.