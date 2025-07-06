Ev Alıp Satacaklar Dikkat Bakanlık Devreye Girdi! Bunu Yapan Yandı, Cezası Büyük

İLANLAR YAYINDAN KALDIRILIYOR

Platformlardaki ilan sisteminin fiyat girilmesini zorunlu kıldığını savunan bazı emlak firmaları, bu nedenle sembolik olarak “1 TL” yazdıklarını belirtti. Ancak Reklam Kurulu, bu savunmayı yetersiz buldu. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"Tanıtımlarda belirtilen 1 TL tutarının gerçek bir satış fiyatı olmayacağı açıktır. Bu nedenle tüketiciler eksik bilgilendirilmiş, yanıltılmış ve aldatılmıştır. Ayrıca firmalarca sunulan bilgi ve belgelerin ispatlayıcı nitelikte olmadığı görülmüştür. Bu durum, tanıtımların ortalama tüketici nezdinde yanıltıcı olduğuna işaret etmektedir."

Bu gerekçeyle Kurul, 10 farklı ilandaki içeriklerin yayından kaldırılmasına karar verdi.