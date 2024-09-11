Ev Alıp Ev Satacaklar Dikkat: Tapuda Sistem Sil Baştan Değişiyor
Türkiye'de gayrimenkul alım satım süreçleri, teknolojik yeniliklerle birlikte önemli bir dönüşümden geçiyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Artık gayrimenkul işlemlerinde kullanılan dijital araçlar sayesinde, alıcılar konutları fiziksel olarak ziyaret etmeye gerek kalmadan 3 boyutlu teknolojilerle inceleyebilecek. Bu yenilik, özellikle 81 ilde uygulanmaya başlanacak olan 3 boyutlu şehir modelleri yönetim bilgi sistemiyle mümkün hale geliyor. Yeni sistem, gayrimenkulün büyüklüğü, oda sayısı, cephesi gibi tüm detayları web ve mobil uygulamalar üzerinden kullanıcıların erişimine açarak, işlemlerin hızını ve güvenilirliğini artıracak.
Tapu Çeşitleri Nelerdir?
Gayrimenkul alım satımı yaparken en önemli unsurlardan biri tapu türüdür. Alacağınız mülkün tapu çeşidi, mülkiyet haklarınızı, kredi kullanımını ve mülkün değerini doğrudan etkiler. Türkiye'de tapu türleri 3 dala ayrılır. Bunlar; kat mülkiyeti tapusu, kat irtifakı tapusu ve hisseli tapudur.
Kat Mülkiyetli Tapu
Kat mülkiyetli tapuda inşaatı bitirilmiş binaların bağımsız bölümleri ayrı ayrı kişilere aittir. Bu tapu, mülk sahibi için bağımsız mülkiyet hakkı sağlar ve krediye uygunluk açısından da tercih edilen bir tapudur. Özellikle iskân izni alınmış binalarda geçerli olan kat mülkiyeti, mülk sahibinin dairesi üzerinde tam yetkiye sahip olduğunu belirtir.
Kat İrtifaklı Tapu
Kat irtifakı, henüz inşaat aşamasındaki binalar için verilen bir tapudur. İnşaat tamamlandığında kat mülkiyetine dönüştürülebilir. Bu tapu, mülk sahibine, inşaat tamamlanmadan önce belirli bir arsa payı üzerinde hak verir. İskân belgesi alınmadığı sürece, tam mülkiyet hakkı sağlanmaz, ancak bina tamamlandığında hak sahipleri kat mülkiyetine geçebilir.
Hisseli Tapu
Hisseli tapu, bir gayrimenkulün birden fazla kişi arasında paylaşıldığı durumlardır. Bu tapuda, her hissedarın mülkün belirli bir kısmı üzerinde hakkı bulunur, ancak hangi bölümün kime ait olduğu net değildir. Bu durum, alım satım süreçlerinde bazı zorluklara ve hukuki risklere yol açabilir. Özellikle krediye uygun olmayan bu tapu türü, genellikle daha düşük fiyatlı gayrimenkuller için tercih edilir.
Gayrimenkul alırken tapu türünü dikkatlice incelemek, hem hukuki hem de finansal açıdan büyük önem taşır. Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen resmi tapu belgeleri, taşınmazın sahibini ve mülk üzerindeki haklarını güvence altına alır.