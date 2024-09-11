Ev Alıp Ev Satacaklar Dikkat: Tapuda Sistem Sil Baştan Değişiyor

Hisseli Tapu

Hisseli tapu, bir gayrimenkulün birden fazla kişi arasında paylaşıldığı durumlardır. Bu tapuda, her hissedarın mülkün belirli bir kısmı üzerinde hakkı bulunur, ancak hangi bölümün kime ait olduğu net değildir. Bu durum, alım satım süreçlerinde bazı zorluklara ve hukuki risklere yol açabilir. Özellikle krediye uygun olmayan bu tapu türü, genellikle daha düşük fiyatlı gayrimenkuller için tercih edilir.

Gayrimenkul alırken tapu türünü dikkatlice incelemek, hem hukuki hem de finansal açıdan büyük önem taşır. Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen resmi tapu belgeleri, taşınmazın sahibini ve mülk üzerindeki haklarını güvence altına alır.