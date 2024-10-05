Ev Alım Satımı ve Kirada Yeni Dönem Başlıyor: Uzman İsim Tek Tek Açıkladı

DOĞRU BEYAN ZORUNLULUĞU GELİYOR

Yeni düzenlemeler, vergi kayıplarının önlenmesine yönelik önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda, gayrimenkullerin alım satım bedellerinin doğru bir biçimde beyan edilmesi zorunlu hale getiriliyor. Bu, hem devletin gelir kaybını azaltacak hem de gayrimenkul sektöründeki şeffaflığı artıracak.

HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni uygulama hakkında bilgi veren Aydemir, bu düzenlemenin gayrimenkul alım satımlarında gerçek değer beyanını artıracağını ifade etti. Özkan Aydemir, bu sayede devletin gelirlerinin korunacağını ve piyasa koşullarındaki haksız rekabetin azaltılacağını vurguladı.