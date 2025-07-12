Ev Alacakları ve Satacakları İlgilendiriyor! Ödeyecekleri Rakam Değişti
Gayrimenkul alım satımıyla ilgilenen milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emlak rayiç bedelleri güncellendi. Yapılan son düzenlemelerle birlikte konut alım ve satım işlemlerinde ödenecek tapu harcı tutarları da ciddi biçimde arttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Devlet, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı %2 oranında tapu harcı alıyor. Bu da toplamda %4’lük bir vergi yükü anlamına geliyor. Önceden 500 bin TL değerindeki bir konut için 20 bin TL harç ödenirken, rayiç bedellerin artmasıyla birlikte bu tutarın 150 bin ila 200 bin TL seviyelerine kadar çıkabileceği ifade ediliyor.
YÜKSEK BEDELLER SATIŞLARI ERTELETEBİLİR
Tapu harcındaki bu yükseliş özellikle yatırım amaçlı konut alanları doğrudan etkiliyor. Uzmanlara göre artan maliyetler nedeniyle hem alıcı hem de satıcı tarafında beklemeye geçilmesi söz konusu olabilir. Satıcıların yüksek vergi nedeniyle satıştan vazgeçme ihtimali de piyasalarda işlem hacmini daraltabilecek bir unsur olarak görülüyor.
EMLAK VERGİSİNDE DE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR
Yükselen rayiç bedeller yalnızca tapu harcını değil, yıllık olarak ödenen emlak vergilerini de yukarı çekiyor. Belediyeler, her yıl rayiç değerler üzerinden konut sahiplerinden vergi topluyor. Yeni oranlarla birlikte bazı ev sahipleri yıllık binlerce liralık ek vergiyle karşı karşıya kalabilir. Özellikle büyükşehirlerde merkezi bölgelerdeki konutlarda bu artışın daha belirgin olacağı tahmin ediliyor.
USULSÜZ BEYAN CEZAYA NEDEN OLABİLİR
Tapu harcından kaçınmak için rayiç bedelin altında beyan veren vatandaşlara da uyarı yapıldı. Gerçek satış bedeli ile tapuda beyan edilen tutar arasında fark olması durumunda ciddi vergi cezaları ve faiz yüküyle karşılaşılması mümkün. Bu nedenle tapu işlemlerinin güncel ve doğru değerler üzerinden yapılması gerektiği vurgulanıyor.
Yeni rayiç bedel artışları, gayrimenkul piyasasında dikkatli adım atılması gereken bir süreci beraberinde getiriyor.