Ev Alacakları ve Satacakları İlgilendiriyor! Ödeyecekleri Rakam Değişti

Devlet, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı %2 oranında tapu harcı alıyor. Bu da toplamda %4’lük bir vergi yükü anlamına geliyor. Önceden 500 bin TL değerindeki bir konut için 20 bin TL harç ödenirken, rayiç bedellerin artmasıyla birlikte bu tutarın 150 bin ila 200 bin TL seviyelerine kadar çıkabileceği ifade ediliyor.