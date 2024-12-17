Ev Alacaklara Soğuk Duş! 30 Günde Yer Yerinden Oynadı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2024 dönemi Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Konut fiyatlarında artış yaşandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 yılına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarken, yıllık artış oranı ise yüzde 29,4 olarak gerçekleşti. Enflasyon karşısında reel olarak değer kaybı ise yüzde 12 oldu.
KONUT FİYAT ENDEKSİ 155,4’E YÜKSELDİ
Merkez Bankası'nın kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hazırladığı KFE, kasım ayında 155,4 seviyesine çıktı. Böylece, bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında bir artış kaydedildi.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE SON DURUM
Üç büyük ilde konut fiyatlarındaki değişim şu şekilde gerçekleşti:
İstanbul: Aylık artış yüzde 2,9, yıllık artış yüzde 26,2
Ankara: Aylık artış yüzde 3,4, yıllık artış yüzde 34,8
İzmir: Aylık artış yüzde 1,9, yıllık artış yüzde 26,7
REEL KAYBIN NEDENİ NE?
Konut fiyatlarındaki yıllık yüzde 29,4’lük artışa rağmen, enflasyon oranı göz önüne alındığında konut fiyatlarının reel olarak yüzde 12 değer kaybettiği görüldü.
Uzmanlar, enflasyonun etkisinin özellikle konut piyasasında reel kazançları baskıladığını vurguluyor. Konut fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra reel kaybın devam etmesi, sektörde dikkatle takip edilen gelişmeler arasında yer alıyor.