Ev Alacaklara Soğuk Duş! 30 Günde Yer Yerinden Oynadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 yılına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarken, yıllık artış oranı ise yüzde 29,4 olarak gerçekleşti. Enflasyon karşısında reel olarak değer kaybı ise yüzde 12 oldu.