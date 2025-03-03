Ev Alacaklara 340 Bin Liralık Kâr! Kredi Faiz Oranlarında 1,5 Yıl Sonra İlk: İşte 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi
Konut kredisi faiz oranları 1,5 yıl sonra ilk kez yüzde 40'ın altına geriledi. Gerilemede Merkez Bankası faiz kararları, Emlak Konut'un yeni kampanyası ve sosyal konut beklentisi etkili oldu. Ayrıca ihtiyaç kredisi faizleri de 21 Şubat'ta yüzde 63,11 ile 1 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. 1 Milyon lira konut kredisi geri ödemesi de belli oldu. İşte detaylar...
Kaynak: Sabah
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 6 Mart Peşembe günü açıklanacak. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürmüştü. Ekonomistler faiz indiriminin Mart ayında da devam edeceğini öngördü. Bu kapsamda TCMB’nin faizleri 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesi bekleniyor.
TCMB’nin faiz indirimleri piyasada etkisini göstermeye ise devam ediyor. Özellikle Emlak Konut’un başlattığı 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' ve açıklanan yeni sosyal konut projesi ile konut kredisi faizleri düşüşe geçti.
Öyle ki bu düşüş 1,5 yıl aradan sonra faiz oranlarını yüzde 40’ın altına çekti. Bu kapsamda 21 Şubat itibarıyla yüzde 39,96’ya inen konut kredisi faizleri 8 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Konut kredisinde faiz geçtiğimiz yılın nisan ayında yüzde 45,14 seviyesine yükselmişti.
AYLIK FAİZ ORANLARI YÜZDE 3’ÜN DE ALTINA GERİLEDİ
Sabah’tan Oktay Özdabakoğlu’nun haberine göre, konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için faiz oranlarının düşmesi, toplam maliyeti önemli miktarda aşağı çekiyor. Daha önce piyasada en düşük faizi veren tek banka varken, artık diğer bankalar da faiz oranlarını yüzde 3,05'ten 2,74'e çekmeye başladı. Faizlerin düşmesiyle birlikte, 1 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin aylık ödemelerinde önemli bir fark oluştu.
1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNDE GERİ ÖDEMEDE 340 BİN LİRALIK KAR
Faiz yüzde 3.05 olduğunda 120 ay vadeli 1 milyon TL tutarındaki kredi için aylık 31 bin 352 TL, toplamda ise 3 milyon 762 bin 260 TL ödenirken, aynı vadede yüzde 2,74 faiz uygulandığında aylık ödeme 28 bin 512 TL'ye, toplam ödeme ise 3 milyon 421 bin 494 liraya iniyor. Buna göre, yeni faiz oranıyla kredi kullanan bir kişi her ay 2.840 TL daha az taksit ödeyecek ve toplamda 340 bin TL daha az ödeme yapmış olacak.
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİNDE SON DURUM
Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında da faizi düşürmesi beklenirken, ihtiyaç kredisinde de faiz düşüşü hızlandı. Merkez Bankası verilerine göre ihtiyaç kredisinde faiz 21 Şubat'ta yüzde 63,11 ile 1 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. 29 Mart 2024'te yüzde 86'yı geçen ihtiyaç kredisi faizi 2024 sonundan bu yana 7 puandan faza düştü. Ticari kredi faizi de 2024 sonundan bu yana 4 puandan fazla düşerek yüzde 56,6'ya geriledi. 1-3 ay vadeli mevduatın faizi ise yüzde 51,8 ile 1 yılın en düşük seviyesine indi.
Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini gerçekleştirdiği 26 Aralık 2024'ten 21 Şubat 2025'e kadar olan dönemde Türk Lirası kredi hacmi 327 milyar TL artarak 10 trilyon 367 milyara çıktı.