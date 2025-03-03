Ev Alacaklara 340 Bin Liralık Kâr! Kredi Faiz Oranlarında 1,5 Yıl Sonra İlk: İşte 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNDE GERİ ÖDEMEDE 340 BİN LİRALIK KAR

Faiz yüzde 3.05 olduğunda 120 ay vadeli 1 milyon TL tutarındaki kredi için aylık 31 bin 352 TL, toplamda ise 3 milyon 762 bin 260 TL ödenirken, aynı vadede yüzde 2,74 faiz uygulandığında aylık ödeme 28 bin 512 TL'ye, toplam ödeme ise 3 milyon 421 bin 494 liraya iniyor. Buna göre, yeni faiz oranıyla kredi kullanan bir kişi her ay 2.840 TL daha az taksit ödeyecek ve toplamda 340 bin TL daha az ödeme yapmış olacak.