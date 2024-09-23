Ev Alacaklar Havalara Uçacak! Kamu Bankasından Konut Kredisinde Büyük İndirim Hamlesi

Konut kredisi faiz oranlarında indirimin ilk işaretleri geldi. Bir kamu bankası, konut kredisi kampanyası başlatarak yüzde 2.79’a kadar düşen faiz oranlarıyla finansman imkanı sunacağını duyurdu. Enflasyonla mücadele çerçevesinde uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle son dönemde yükselen kredi faiz oranları, konut kredilerine de yansımıştı. Ancak Ziraat Bankası'nın yeni kampanyasıyla, kredi faizlerinde düşüş başladı.

Ziraat Bankası, "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında faiz oranlarını 60 ay vadede yüzde 2.89, 120 ay vadede ise yüzde 2.79 olarak güncelledi. Bu gelişme, konut almak isteyenler için avantajlı bir fırsat sunuyor. Peki, bu kampanyadan nasıl yararlanılabilir?

Kaynak: Haber Merkezi