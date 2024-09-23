Ev Alacaklar Havalara Uçacak! Kamu Bankasından Konut Kredisinde Büyük İndirim Hamlesi

Ev almayı düşünen milyonları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Kamu bankasından konut kredisiyle ilgili indirim hamlesi geldi. İşte bütün ayrıntılar...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ev Alacaklar Havalara Uçacak! Kamu Bankasından Konut Kredisinde Büyük İndirim Hamlesi - Resim: 1

Konut kredisi faiz oranlarında indirimin ilk işaretleri geldi. Bir kamu bankası, konut kredisi kampanyası başlatarak yüzde 2.79’a kadar düşen faiz oranlarıyla finansman imkanı sunacağını duyurdu. Enflasyonla mücadele çerçevesinde uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle son dönemde yükselen kredi faiz oranları, konut kredilerine de yansımıştı. Ancak Ziraat Bankası'nın yeni kampanyasıyla, kredi faizlerinde düşüş başladı.

Ziraat Bankası, "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında faiz oranlarını 60 ay vadede yüzde 2.89, 120 ay vadede ise yüzde 2.79 olarak güncelledi. Bu gelişme, konut almak isteyenler için avantajlı bir fırsat sunuyor. Peki, bu kampanyadan nasıl yararlanılabilir?

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Konut
Altın Fiyatları Tepetaklak! Yeni Rekor Geldi Altın Fiyatları Tepetaklak! Yeni Rekor Geldi
SSK, 4A, 4B ve 4C Emekli Sandığı, Bağ-kur Emeklisi Dikkat! Ocak Ayı Zamlı Maaş Hesaplama Tablosu Ortaya Çıktı SSK, 4A, 4B ve 4C Emekli Sandığı, Bağkur Emeklisi Dikkat! Ocak Ayı Zamlı Maaş Hesaplama Tablosu Orta
Herkesin mutfağında vardı! Dev Firma Resmen İflas Bayrağını Çekti Herkesin mutfağında vardı! Dev Firma Resmen İflas Bayrağını Çekti
Doğal Gaz Faturasını O Kişiler Artık 2 Kat Daha Fazla Ödeyecek! Kış Gelmeden Kötü Haber Geldi Doğal Gaz Faturasını O Kişiler Artık 2 Kat Daha Fazla Ödeyecek
Ekim Ayı Gelmeden Gelecek İlk Zam Belli Oldu! Fiyatı 3 Bin 357 TL'ye Çıktı Ekim Ayı Gelmeden Gelecek İlk Zam Belli Oldu! Fiyatı 3 Bin 357 TL'ye Çıktı
Ehliyette Son Tarihi Kaçıran Yandı! 5 Bin 165 Lira Para Cezası Var Ehliyette Son Tarihi Kaçıran Yandı! 5 Bin 165 Lira Para Cezası Var
Kredi Kartı Borcu Olanları Sevindirecek Haber! Açıklanacak Karar Ortaya Çıktı Kredi Kartı Borcu Olanları Sevindirecek Haber! Açıklanacak Karar Ortaya Çıktı
Tarihte Bir İlk Olacak! Teknoloji Devi En Büyük Rakibini Satın Almak İçin Harekete Geçti Tarihte Bir İlk Olacak! Teknoloji Devi En Büyük Rakibini Satın Almak İçin Harekete Geçti
Mert Başaran: Sakın Satmayın Rekor Kayıp Yaşarsınız Mert Başaran: Sakın Satmayın Rekor Kayıp Yaşarsınız
Yeni Yılda Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Masadaki Maaş Tablosu Ortaya Çıktı Yeni Yılda Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Masadaki Maaş Tablosu Ortaya Çıktı
Ev ve Arsa Tapusu Olanlar Yaşadı! Tapu Harçlarına İndirim Geliyor Ev ve Arsa Tapusu Olanlar Yaşadı! Tapu Harçlarına İndirim Geliyor
Atilla Yeşilada: Çok Büyük Düşüş Olacak Atilla Yeşilada: Çok Büyük Düşüş Olacak