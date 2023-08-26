Ev alacaklar dikkat: BDDK'dan konut kredilerine düzenleme!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine yeni düzenleme getirdi. Yapılan yeni düzenlemeye göre, konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak.
BDDK konut kredilerinde düzenlemeye gitti. Düzenlemeyle ikinci konutu alacak olanlara verilecek kredi tutarı yüzde 75 düşürülüyor.
"YÜZDE 75 AZALTILARAK UYGULANACAK"
BDDK’nın açıklamasında “Konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak” ifadesine yer verildi.
SADECE YÜZDE 22,1'İ KADAR KREDİ VERİLECEK
Yeni düzenlemeyle 5 milyon TL’nin altında bir konutu ikinci tapulu evi olarak alacaklar için evin değerinin sadece yüzde 22,5’i kadar kredi verilecek.
150 RİSK AĞIRLIĞI UYGULANACAK
Yeni düzenlemeyle bankalar için de kredi risk ağırlığı artırılıyor. Konuya ilişkin olarak “Konut edindirme amacıyla kullandırılacak kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak” açıklaması yapıldı.