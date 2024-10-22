Euroda Tehlike Çanları: 5 Kasım’da Her Şey Terse Dönebilir! Dev Bankadan ‘Yüzde 10’ Düşüş Tahmini

Goldman Sachs 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD seçimlerini Trump'ın kazanması ve ek gümrük tarifelerini devreye alması durumunda ortak para birimi euronun düşeceği görüşünü paylaştı. Anketlerde Cumhuriyetçi aday Trump ile Demokrat aday Kamala Harris başa baş giderken Trump'ın radikal ekonomi politikalarının, ABD'nin önemli ticaret ortağı olan Avrupa'ya daha büyük etkisi olması bekleniyor.

BloombergHT'nin aktardığı haberde Goldman, Cumhuriyetçilerin yarışı kazandığı senaryonun, artan gümrük vergileri ve içeride vergi indirimleriyle sonuçlanabileceğini belirtti.

"EURO YÜZDE 3 DÜŞEBİLİR"

Kurum analisti Michael Cahill konuya ilişkin notunda "İthalata yüzde 10 ABD gümrük vergisi, Çin ürünlerine uygulanan yüzde 20 vergi, vergi kesintileriyle birleştiğinde doların keskin bir şekilde yükselmesine ve euronun yüzde 8 ila yüzde 10 düşmesine neden olabilir." yorumunu yaptı.

Analist, Trump'ın yalnızca Çin'e ek gümrük vergileri uygulayacağı daha dar bir ticaret savaşının euronun yaklaşık yüzde 3 oranında düşmesine neden olabileceğini söyledi.

Avrupa'nın ortak para birimi, ABD ekonomisinin Avrupa'dan uzaklaşması ve bazı yatırımcıların Trump'ın zaferine göre pozisyon almasıyla Ekim ayında yüzde 2,7 düştü.

Kaynak: BloombergHT