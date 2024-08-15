Euroda Tarihi Rekor: Dolar Kritik Eşiğin Kıyısında

İstanbul serbest piyasada dolar 33,5990 liradan, euro 37,1120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,5970 liradan alınan dolar, 33,5990 liradan satılıyor. 37,1100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1120 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 33,5550 lira, euronun satış fiyatı ise 37,0270 lira olmuştu.

Euro 37 TL seviyesini de aşarak yeni bir rekor kırdı. 34 TL'ye göz kırpan dolar ise rekorun kıyısında.

Kaynak: AA