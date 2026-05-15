Euro Gerilerken Dolar Güç Kazandı: İşte 15 Mayıs 2026 Güncel Döviz Kurları

Dolar kurundaki yükseliş sürerken, euroda ise sınırlı geri çekilme görüldü. İstanbul serbest piyasada dolar 45,54 liradan güne başlarken, euro 53,09 lira seviyesinden işlem görüyor.

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,5440 liradan, euro 53,0930 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 45,5420 liradan alınan dolar 45,5440 liradan satılıyor. 53,0910 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,0930 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 45,4330, euronun satış fiyatı ise 53,2420 lira olmuştu.

Kaynak: AA

