Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyatları Nisanda Aylık Bazda Geriledi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 düşerek piyasa beklentilerinin üzerine indi. Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği genelinde ise ÜFE aynı dönemde yüzde 2,1 oranında azaldı.

Son Güncelleme:
Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyatları Nisanda Aylık Bazda Geriledi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nisan ayı verilerine göre, Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 oranında artış gösterdi. Avrupa Birliği genelinde ise yıllık artış yüzde 0,6 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistlerin beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 1,8 düşmesi ve yıllık bazda yüzde 1,2 artması yönündeydi. Açıklanan veriler, bu tahminlerin altında kaldı.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ GKRY VE MALTA'DA

AB ülkeleri arasında nisanda aylık bazda üretici fiyatlarının en fazla arttığı ülke yüzde 0,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu. Bu ülkeyi yüzde 0,2 ile Malta ve Slovenya izledi.

Buna karşılık, aylık bazda en sert düşüş Bulgaristan'da yaşandı. Ülkede üretici fiyatları yüzde 4,9 geriledi. Fransa'da yüzde 4,3 ve İrlanda'da ise yüzde 4 oranında azalma kaydedildi.

YILLIK VERİLERDE BÜYÜK FARKLILIKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, Bulgaristan yüzde 17 ile en yüksek artışın görüldüğü ülke oldu. Bu ülkeyi yüzde 5,4 ile İrlanda ve yüzde 5,3 ile Yunanistan takip etti.

Öte yandan Litvanya'da yıllık ÜFE yüzde 3,4, Portekiz'de yüzde 2,4 ve Çekya'da yüzde 1,4 oranında geriledi. Bu veriler, Avrupa genelindeki üretici fiyatları eğiliminde ülkeler arasında ciddi farkların bulunduğuna işaret etti.

Mayısta Araç Satışları YükseldiMayısta Araç Satışları YükseldiEkonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Belli OlduSpot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Belli OlduEkonomi

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Mahfi Eğilmez Uyardı: Sakın Bu Oyuna Gelmeyin Mahfi Eğilmez Uyardı: Sakın Bu Oyuna Gelmeyin
Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Belli Oldu Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Belli Oldu
Günün Şanslı Burcu Belli Oldu Günün Şanslı Burcu Belli Oldu
Mayısta Araç Satışları Yükseldi Mayısta Araç Satışları Yükseldi
ÇOK OKUNANLAR
Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor? Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor?
Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi
Borusan Otomotiv Teke Düşürdü Borusan Otomotiv Teke Düşürdü
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak
Ford Otosan, Türk Traktör, Tofaş.... Borsada Otomotiv Karnesi Ortaya Çıktı: En Çok Değer Kazanan ve Kaybedenler Belli Oldu Ford Otosan, Türk Traktör, Tofaş.... Borsada Otomotiv Karnesi Ortaya Çıktı