Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyatları Nisanda Aylık Bazda Geriledi

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Nisan ayı verilerine göre, Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 oranında artış gösterdi. Avrupa Birliği genelinde ise yıllık artış yüzde 0,6 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistlerin beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 1,8 düşmesi ve yıllık bazda yüzde 1,2 artması yönündeydi. Açıklanan veriler, bu tahminlerin altında kaldı.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ GKRY VE MALTA'DA

AB ülkeleri arasında nisanda aylık bazda üretici fiyatlarının en fazla arttığı ülke yüzde 0,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu. Bu ülkeyi yüzde 0,2 ile Malta ve Slovenya izledi.

Buna karşılık, aylık bazda en sert düşüş Bulgaristan'da yaşandı. Ülkede üretici fiyatları yüzde 4,9 geriledi. Fransa'da yüzde 4,3 ve İrlanda'da ise yüzde 4 oranında azalma kaydedildi.

YILLIK VERİLERDE BÜYÜK FARKLILIKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, Bulgaristan yüzde 17 ile en yüksek artışın görüldüğü ülke oldu. Bu ülkeyi yüzde 5,4 ile İrlanda ve yüzde 5,3 ile Yunanistan takip etti.

Öte yandan Litvanya'da yıllık ÜFE yüzde 3,4, Portekiz'de yüzde 2,4 ve Çekya'da yüzde 1,4 oranında geriledi. Bu veriler, Avrupa genelindeki üretici fiyatları eğiliminde ülkeler arasında ciddi farkların bulunduğuna işaret etti.

Kaynak: AA