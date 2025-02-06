Euro Bölgesi'nde Perakende Satışlarda Gerileme

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, 2024 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düştü.

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Euro Bölgesi'nde Perakende Satışlarda Gerileme

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2024 Aralık ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düşerken, yıllık bazda yüzde 2 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,9 yükseldi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,2 ile Slovenya'da, yüzde 1,6 ile Almanya'da, yüzde 1,5 ile Polonya'da oldu. En fazla artış ise yüzde 8,2 ile Slovakya'da, yüzde 2,1 ile Finlandiya'da, yüzde 1,4 ile İspanya'da ölçüldü.

Aralıkta yıllık bazda perakende satışların en fazla düştüğü ülkeler yüzde 3,1 ile Slovenya, yüzde 2,4 ile Belçika ve yüzde 0,5 ile Polonya olurken, en fazla arttığı ülkeler ise yüzde 10 ile Slovakya, yüzde 8,7 ile Litvanya, yüzde 8,4 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

Öte yandan, 2024'te perakende satışın ortalama seviyesi bir önceki yıla kıyasla Euro Bölgesi'nde yüzde 1, AB'de ise yüzde 1,3 arttı.

Kaynak: AA

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