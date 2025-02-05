Euro Bölgesi Üretici Fiyatları Açıklandı! Aralık'ta yükseliş

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Euro Bölgesi Üretici Fiyatları Açıklandı! Aralık'ta yükseliş

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2024 aralık ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 0,1 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 yükselirken, yıllık bazda sabit kaldı.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,5 artacağı yıllık yüzde 0,1 düşeceği yönündeydi.

Öte yandan, 2024 yılında ÜFE ortalaması 2023 yılına kıyasla Euro Bölgesi'nde yüzde 4,2, AB'de de yüzde 4 azaldı.

AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta aylık bazda en fazla yüzde 5,1 ile Bulgaristan, yüzde 2,4 ile Hırvatistan ve yüzde 1,5 ile Slovakya'da arttı.

Aylık ÜFE aralıkta, İrlanda'da yüzde 1,5, Romanya'da 1,3 ve Hollanda'da yüzde 0,4 geriledi.

ÜFE, aralıkta yıllık bazda Çekya'da yüzde 11,1, Bulgaristan'da 6,6 ve Danimarka'da yüzde 4,7 artarken, Slovakya'da yüzde 17, Lüksemburg'da 4,2 ve Fransa'da yüzde 3,8 azaldı.

Kaynak: AA

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